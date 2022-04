Turkije boekt diplomatiek succesje met opvallende gevangenenruil

De Turkse regering heeft een diplomatiek succesje geboekt met een onverwachte gevangenenruil tussen Amerika en Rusland op de luchthaven van Ankara. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bedankte zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin hem donderdag in een telefoongesprek voor de Turkse hulp bij de gevangenenruil. Poetin prees volgens het kantoor van Erdogan ook de Turkse inlichtingendienst MIT voor de goede samenwerking en het opzetten van de ruil.

Eerder had het Witte Huis ook al zijn ‘dankbaarheid’ geuit aan het adres van Turkije. “We waarderen de hulp van onze Turkse partners in deze belangrijke kwestie”, twitterde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

De 30-jarige Amerikaan Trevor Reed, een oud-marinier, was in 2020 in Moskou veroordeeld tot negen jaar cel plus een geldboete voor het aanvallen van een agent terwijl hij na een nacht met veel drank door de politie naar een bureau werd gebracht. De Amerikaanse regering hekelde zijn strafproces als ‘een absurd toneelstuk’.

Reed werd uitgewisseld voor de 53-jarige Rus Konstantin Yaroshenko, die in 2010 door Amerikaanse elitetroepen werd opgepakt in het West-Afrikaanse Liberia en werd overgebracht naar de Verenigde Staten. Daar kreeg de Rus twintig jaar cel voor het organiseren van cocaïnesmokkel naar de VS.

Voor de gevangenenruil parkeerden een Russisch en een Amerikaans vliegtuig woensdag dicht bij elkaar op de luchthaven van Ankara. De twee gedetineerden staken vervolgens, onder begeleiding, tegelijk over naar het andere toestel. Joey Reed, vader van de Amerikaan, zei in een gesprek met tv-zender CNN dat het ging “zoals in de film.”

De gevangenenuitwisseling is opmerkelijk omdat de verhoudingen tussen Amerika en Rusland zich momenteel op het diepste punt bevinden sinds het einde van de Koude Oorlog. Tegenover persbureau Associated Press waarschuwde een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris dan ook dat de ruil niet moet worden gezien als een voorbode van een grotere diplomatieke doorbraak. Volgens het Witte Huis verandert de deal ook niks aan de Amerikaanse veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne. “Waar overleg met de Russen mogelijk is over kwesties van wederzijds belang, proberen we met de Russen te praten.”

De Turkse president Erdogan verklaarde donderdag dat de door zijn geheime dienst begeleide uitwisseling laat zien hoeveel waarde Turkije hecht aan vrede en aan zijn bemiddelende rol in de Oekraïne-oorlog. Ankara onderhoudt goede banden met zowel Kiev als Moskou en probeert zich sinds het begin van de Russische invasie op te werpen als bemiddelaar. Turkije was ook al een paar keer gastheer van overleg tussen Oekraïense en Russische delegaties. Maar tot concrete resultaten leidde dat tot nu toe niet. Ook Turkse pogingen om een ontmoeting tussen Poetin en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski te regelen, liepen vooralsnog op niks uit.

