Turkije: 18.000 migranten Europa ingetrokken

In een dag tijd zijn zeker 18.000 migranten de grens tussen Turkije en Europa overgestoken. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag bekendgemaakt.

Een dag eerder hadden Turkse functionarissen aangegeven vluchtelingen die naar Europa willen niet langer tegen te zullen houden. De president bevestigde de koerswijziging en zei dat hij de grenzen naar Europa openlaat. Erdogan zei te verwachten dat tot en met zondag tussen de 25.000 en 30.000 vluchtelingen Europa zijn binnengetrokken.

Grenscontroles opgevoerd

Op de Griekse televisie was zaterdag te zien hoe de politie in Griekenland traangas afvuurt op migranten bij de Turkse grens. De migranten gooien vanuit Turkije stenen naar de Griekse politieagenten. De Griekse regering liet weten dat het vastberaden is de grenzen te bewaken, ‘wat er ook nodig is’. In 24 uur hebben 4000 migranten geprobeerd Griekenland binnen te komen vanuit Turkije. De Griekse premier Mitsotakis was op Twitter al duidelijk. ‘Illegaal Griekenland binnenkomen zal niet worden getolereerd. We voeren de grenscontrole op.’

Dat gebeurt eveneens op de Griekse eilanden, waar vrijdagochtend tientallen asielzoekers vanuit Turkije voet aan wal zetten. Op Samos waren dat er volgens de politie vijftig, en op Lesbos zouden ongeveer zestig mensen in rubberboten zijn aangekomen. Athene worstelt al met de opvang van tienduizenden asielzoekers op de Griekse eilanden die moeten zien te overleven in overvolle kampen in slechte hygiënische omstandigheden.

De spanningen liepen deze week op Lesbos al hoog op. Rellen braken uit tussen politie en bewoners die protesteren tegen de komst van een nieuw gesloten detentiecentrum voor migranten op het eiland. Ook op vier andere eilanden wil Athene gesloten detentiecentra voor asielzoekers openen.

Militairen naar de grens

Hongarije gaat de controles aan de zuidgrens van het land opvoeren. Premier Viktor Orbán heeft daartoe besloten na een telefonisch onderhoud met de Turkse president Erdogan. Na het telefoontje riep Orbán, die bekendstaat om zijn anti-migratiehouding, het veiligheidskabinet bijeen. “Hongarije moet de bescherming van zijn grenzen versterken en speciale aandacht besteden aan ontwikkelingen op de Balkan-migratieroute”, besloten de aanwezige ministers.

Bulgarije zal eveneens de grenscontroles verstevigen. Minister van defensie Krasimir Karakachanov kondigde aan duizend militairen naar de Turkse grens te zullen sturen om migranten tegen te houden. Ondertussen worden ook in Brussel de bewegingen bij de grens op de voet gevolgd. Een woordvoerder van de Europese Commissie liet weten dat er vanuit Ankara geen officieel bericht gekomen is dat het beleid wordt gewijzigd. “De deal staat nog, wat ons betreft”, zei hij, waarmee hij doelde op de EU-Turkije-deal die in 2016 werd afgesproken. Daarin beloofde Ankara vluchtelingen en migranten die naar Europa willen reizen tegen te houden in ruil voor financiële steun. Het akkoord werd overeengekomen nadat een jaar ervoor ongeveer een miljoen vluchtelingen en migranten in Europa waren aangekomen.

Niemandsland

Met rugzakken en plastic tasjes liepen migranten sinds vrijdagochtend vroeg door kale weilanden naar de grens. Op de beelden gemaakt bij de Turks-Griekse grens in de buurt van Edirne hangen mannen, vrouwen en kinderen rond bij het grenshek. Ze houden in de gaten hoe de Griekse bewakers aan de andere kant reageren.

Migranten in Turkije zouden met bussen en taxi’s zijn vertrokken naar de grens met Griekenland en Bulgarije, toen bekend werd dat de Turken hen niet langer tegen zouden houden. Ze hopen dat de Grieken en Bulgaren hen binnen zullen laten. Maar Hamid Muhammed werd al direct door de Griekse politie teruggestuurd, zegt hij tegen persbureau Reuters. “Er zijn te veel problemen in Turkije, we willen dat de Europese regeringen de poort openen.” Vooralsnog zijn die dat niet van plan. Sommige migranten probeerden om te keren, maar mochten toen Turkije niet meer in. Zij dreigen vast te komen zitten in niemandsland.

