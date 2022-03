Tunesische president ontbindt parlement om onlinevergadering

De Tunesische president Kais Saied heeft het parlement ontbonden. Saied, die al acht maanden per decreet regeert, draait daarmee opnieuw een restantje democratie de nek om in het Noord-Afrikaanse land waar ruim een decennium geleden de Arabische Lente begon. Vorig jaar had de president het parlement al geschorst.

Saied kondigde de ontbinding woensdagavond aan nadat een meerderheid van de volksvertegenwoordigers eerder op de dag, in weerwil van de schorsing, een onlinevergadering had gehouden. Ze stemden daarin over een reeks autocratische decreten van Saied, die door hen werden geschrapt, en tartten de president daarmee. Kort daarop kondigde Saied aan dat het parlement werd ontbonden en dat er een justitieel onderzoek wordt ingesteld naar sommige volksvertegenwoordigers, die volgens hem kunnen worden vervolgd.

Optreden tegen elke vorm van geweld

De president beschuldigde de parlementariërs van een ‘couppoging’ en ‘samenzweren tegen de staatsveiligheid’. “We moeten de staat beschermen tegen verdeeldheid”, zei hij in een video die zijn kantoor woensdagavond op Facebook zette. Ook verzekerde Saied dat het veiligheidsapparaat klaar staat om te helpen: “Onze militaire en civiele veiligheidstroepen zullen volgens de wet optreden tegen elk gebruik van geweld”.

Tegenstanders van de president, waaronder de gematigd islamistische partij Ennahda, stellen dat Saied juist zelf een staatsgreep pleegde toen hij acht maanden geleden delen van de grondwet opzijschoof en de regeringsmacht naar zich trok. “Wij zijn niet bang om een legitieme grondwet te verdedigen”, verklaarde Ennahda-parlementariër Yamina Zoghlami volgens persbureau Reuters. “De president heeft het parlement gesloten met een tank.”

Tunesië was tot voor kort het enige land dat aan de massale protesten van de Arabische Lente in 2010 en 2011 een prille democratie had overgehouden. Maar Tunesische politici bleken slecht in staat om de macht te delen. Het land versleet in één decennium negen regeringen en belandde in een diepe economische crisis.

Inspelend op de onvrede daarover pleegde president Saied op 25 juli vorig jaar met steun van de strijdkrachten en de inlichtingendiensten een machtsgreep. Hij ontsloeg de premier, dirigeerde veiligheidstroepen met pantserwagens naar het door hem geschorste parlement en nam zelf de regeringsmacht op zich.

Het land redden van een corrupte elite

Saied regeert sindsdien in toenemende mate autocratisch. Hij laat tegenstanders arresteren, heeft de persvrijheid aan banden gelegd en heeft zichzelf onlangs per decreet de macht gegeven om rechters te benoemen, schorsen en ontslaan.

Volgens de president zijn al deze ingrepen nodig om het land te redden van een zelfzuchtige en corrupte elite. Hij heeft een commissie aan het werk gezet om een nieuwe grondwet te schrijven, die meer macht moet geven aan de president. Die ontwerpgrondwet wil hij op 25 juli, de eerste verjaardag van zijn machtsgreep, in een referendum voorleggen aan de kiezers. Ook belooft hij in december parlementsverkiezingen te organiseren.

