Tunesië weet niet meer wat het met alle migranten aan moet

Wie via Google zoekt op ‘Ras Jdir’, ziet afbeeldingen van een woestijnachtig, onherbergzaam gebied. Prikkeldraad, hekken en soldaten, veel zand, her en der wat dorre struiken en een felblauwe kuststrook. Hier, in dit stukje niemandsland tussen Tunesië, Libië en de Middellandse Zee, moeten de volgens schattingen intussen zeshonderd Afrikaanse migranten zien te overleven die deze week in de havenstad Sfax werden gearresteerd door de Tunesische autoriteiten.

De deportatie van honderden migranten naar dit dorre stukje grensland is een van pogingen om iets te doen aan de toestroom van migranten. Dat de situatie gespannen is, maakte wat er afgelopen week gebeurde in havenstad Sfax wel duidelijk. Daar verzamelen zich migranten uit heel Afrika, die vanuit de plaats de oversteek naar Europa hopen te maken. De inwoners zelf gingen de straat op, leuzen schreeuwend tegen de migranten gericht. Demonstranten raakten daarbij deze week meermaals slaags met die migranten. Afgelopen maandag werd bij een van deze ongeregeldheden een 40-jarige Tunesiër doodgestoken door een Afrikaanse migrant uit Kameroen. Een video van de steekpartij belandde online, wat voor nog meer rellen zorgde: tientallen migranten zijn de afgelopen week het ziekenhuis in geslagen.

Zonder stroom en water

De inwoners van Sfax zien zichzelf in de hoek gedreven. Sami Adouani van mensenrechtenorganisatie FTDES: “De stad kampt al tijden met grote problemen. De economie is ingestort. Mensen zitten regelmatig zonder stroom en water. Ze trekken het zo langzamerhand niet meer. Op sociale media krijgen migranten de schuld van alles.”

Eind februari gooide president Kais Saied olie op het vuur, toen hij over zwarte migranten sprak als ‘een enorm gevaar voor het land’ en ‘onderdeel van een complot’. Opeens voelden sommige Tunesiërs zich vrij om het recht in eigen hand te nemen. Veel zwarte migranten raakten hun baan en woonruimte kwijt. Een deel van hen wist met een smokkelbootje naar Europa te ontkomen. Anderen slapen nu op straat of in verlaten huizen, met lawaai en overlast tot gevolg.

Adouani maakt zich zorgen over hoe de migranten nu worden vastgehouden. “Het gebied is voor iedereen ontoegankelijk, ook voor hulporganisaties. We hebben er geen zicht op.” Hij vreest dat de Tunesische overheid de militair bewaakte grensstrook ziet als oplossing voor de steeds grotere groep migranten uit sub-Sahara-Afrika in de omgeving van Sfax.

“De aantallen blijven toenemen”, zegt Adouani. “Enerzijds doordat mensensmokkelaars een nieuwe route via de Algerijnse grens hebben gecreëerd. Anderzijds zie je dat steeds meer smokkelbootjes kapseizen of worden onderschept door de grenswacht. In grensbewaking is veel geïnvesteerd. Tunesië zit klem vanwege de ongelooflijke druk uit Europa.”

Bliksembezoek

Halverwege juni bracht een Europese topdelegatie, waaronder premier Mark Rutte, een bliksembezoek aan Tunesië in de hoop een migratiedeal te kunnen afsluiten. De Tunesische regering zou zo gedwongen moeten worden meer smokkelbootjes tegen te houden en teruggestuurde migranten opnieuw te accepteren.

Ondertussen oefenen de Tunesische autoriteiten druk uit op de buurlanden Algerije en Libië, vermoedt Adouani. “Door migranten te deporteren, hopen ze te bereiken dat de Algerijnse regering actie gaat ondernemen tegen het smokkelen van mensen, de Tunesische grens over. En de Libiërs zo ver te krijgen dat ze gestrande Afrikaanse migranten terugnemen.” Woensdag zou president Saied hebben gebeld met de Libische premier Hamid Dbeibah.

Monia Ben Hamadi, journalist van de Franse krant Le Monde, reisde af de Libische grens, maar kreeg geen toegang. Nu onderhoudt ze met enkele migranten contact via de telefoon. Ze is erg geschokt, zegt ze. “Mensen krijgen geen voedsel of drinkwater. Er zitten kinderen en zwangere vrouwen tussen. Op video’s die ze mij sturen, zie je de grensbewaking stenen naar migranten gooien of met stokken slaan.” Afgaand op de sociale media, zouden de Tunesische autoriteiten nu ook Afrikaanse migranten hebben overgebracht naar de Algerijnse grens.

Inwoners in Sfax die demonstreren tegen de vele migranten die de havenstad binnenkomen. Beeld AFP

