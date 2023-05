Tunesië opgeschrikt door aanslag bij synagoge tijdens pelgrimage

Het Tunesische eiland Djerba is dinsdag opgeschrikt door een schietpartij, waarbij drie leden van de Tunesische veiligheidsdiensten en twee Joodse pelgrims zijn gedood. De aanslag vond plaats in de buurt van de synagoge, waar op dat moment een jaarlijkse pelgrimage plaatsvond.

De dader was een politieagent. Het ministerie van binnenlandse zaken zegt in een verklaring dat hij eerst zijn collega doodschoot, in de buurt van de haven, en vervolgens naar de synagoge trok. Daar schoot hij nog beveiligingsagent en twee pelgrims dood voordat hij door veiligheidstroepen werd uitgeschakeld. Woensdag werd bekend dat een derde beveiligingsagent is bezweken aan zijn verwondingen.

De twee Joodse slachtoffers zijn een 30-jarige Tunesiër en een 42-jarige Fransman, die ook het Tunesische staatsburgerschap had. De mannen waren neven van elkaar. Volgens het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken had de 30-jarige man ook het Israëlische staatsburgerschap.

Blij aan het dansen toen er schoten klonken

Toen het schieten dinsdagavond begon, brak er paniek uit onder de pelgrims die nog in en rondom de synagoge waren, vertelt Perez Trabelsi, het hoofd van de Joodse gemeenschap op Djerba, aan Reuters. “Mensen waren blij en aan het dansen, totdat we plotseling heel veel schoten hoorden. Iedereen rende weg”, herinnert hij zich. “Sommigen verstopten zich in mijn kantoor, of in andere kamers. Er was heel veel angst.”

De Tunesische autoriteiten willen nog niks zeggen over de identiteit van de dader, zijn motief of over de vraag of de synagoge het doel was van de aanslag. Het was niet de eerste keer; in 2002 kwamen 21 mensen om het leven toen het gebedshuis het doelwit werd van een zelfmoordaanslag door Al-Qaida.

Vijfduizend pelgrims op het eiland

De El-Ghriba-synagoge staat bekend als de oudste synagoge van het Afrikaanse continent en een van de oudste ter wereld. Er zou zo’n 2500 jaar geleden al een gebedshuis zijn gebouwd. Het huidige gebouw stamt overigens uit de negentiende eeuw, en is gebouwd op de plek waar de vroegere synagoge stond.

In mei trekken er doorgaans duizenden joden – uit Europa, de Verenigde Staten en Israël, vaak met Tunesische wortels – heen voor een pelgrimage. Dit jaar waren er volgens de organisatoren meer dan vijfduizend pelgrims naar het eiland gekomen.

Tunesië heeft een van de grootste Joodse gemeenschappen van Noord-Afrika, geschat op zo’n 1800 mensen. Een groot deel daarvan woont op Djerba. Het is echter slechts een fractie van de meer dan 100.000 Joden die in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog in het land woonden, maar vanwege het vijandige klimaat in die jaren grotendeels naar Frankrijk en Israël verhuisden.

