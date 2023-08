Tunesië moet meer migranten opvangen, maar krijgt daarvoor minder geld van Europa

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, die in Tunesië onder meer noodhulp biedt aan gestrande migranten, kreeg dit jaar slechts iets meer dan de helft van het aangevraagde budget. Ondertussen wil de EU dat Tunesië het aantal migranten en vluchtelingen dat naar Europa reist beperkt.

Onlangs sloten Brussel en Tunis een akkoord hierover. In ruil voor zijn medewerking krijgt president Kais Saied onder andere 150 miljoen euro om de zo goed als failliete economie te redden. In de deal werden geen toezeggingen gedaan over de opvang van migranten in het land.

Nederland is nu met ruim 1,3 miljoen dollar de belangrijkste donor van de UNHCR in Tunesië, gevolgd door Italië. Het aantal geregistreerde vluchtelingen en asielzoekers verdubbelde sinds 2020 bijna tot ongeveer negenduizend begin dit jaar, zegt de UNHCR. Tegelijkertijd daalde vanaf dat jaar de financiering van de VN-vluchtelingenorganisatie.

Begrotingsgat van 11,5 miljoen dollar

Yousef Taha, woordvoerder van de UNHCR Tunesië, noemt verschillende redenen voor de daling. “De prioriteiten van donoren kunnen verschuiven, bijvoorbeeld omdat de economische omstandigheden in de wereld veranderen of vanwege de geopolitieke dynamiek. Ook nieuwe noodsituaties elders in de wereld kunnen van invloed zijn op donorbijdragen. De UNHCR is een van de weinige VN-organisaties die voor de financiering van hun activiteiten bijna volledig afhankelijk zijn van vrijwillige bijdragen.”

UNHCR Tunesië heeft voor 2023 een gat in de begroting van 11,5 miljoen dollar. Dit kan grote gevolgen hebben, waarschuwt Taha. “Gebrek aan middelen beperkt onze mogelijkheden om vluchtelingen en asielzoekers alle noodzakelijke zorg te verlenen, zoals onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en ondersteuning bij het levensonderhoud.”

Door dit geldtekort heeft de UNHCR in Tunesië alleen geld voor opvang van de allerkwetsbaarste vluchtelingen. Migranten zullen het daardoor nog zwaarder krijgen, vrezen mensenrechtenorganisaties. Onlangs kwamen berichten naar buiten over migranten die door de Tunesische autoriteiten onder erbarmelijke omstandigheden werden achtergelaten in de woestijn bij Libië. Ze zijn daarna overgebracht naar opvanglocaties in het zuiden van het land.

‘Vluchtelingenorganisaties kunnen de situatie niet aan’

Volgens de Tunesische Liga voor Mensenrechten zouden nog minstens enkele tientallen migranten zonder drinkwater vastzitten in de woestijn bij Algerije. De UNHCR heeft ondertussen haar handen vol aan de situatie bij de Libische grens.

Abdallah Said, directeur van een lokale organisatie die zich inzet voor migranten, helpt bij de opvang in zijn woonplaats Médenine. “De UNHCR en andere vluchtelingenorganisaties kunnen de gevolgen van de situatie niet aan. Kijk naar de registratie van de migranten die uit de woestijn zijn teruggehaald. Zij zijn al hun documenten kwijtgeraakt, maar de UNHCR heeft niet de capaciteit om hen te identificeren.”

Europa vindt Noord-Afrika gewoon niet belangrijk genoeg, zegt Said. “Tunesië vangt sinds de Arabische Lente van 2011 steeds meer vluchtelingen op, maar organisaties als het IOM (de Internationale Organisatie voor Migratie) en de UNHCR worden nog steeds verwaarloosd. Terwijl er na het uitbreken van de oorlog met Rusland wel middelen vrijkwamen voor vluchtelingen uit Oekraïne.”

