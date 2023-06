Tunesië laat zich niet zomaar gebruiken als grensbewaker voor de EU

Het bliksembezoek van een Europese topdelegatie (onder wie premier Mark Rutte) aan Tunesië heeft zoals verwacht geen akkoord opgeleverd over het tegengaan van migratie naar de Europese Unie. Vooruitlopend daarop heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op economisch terrein wel de nodige toezeggingen gedaan.

Rutte sprak na afloop van het gesprek met de Tunesische president Kais Saied toch van ‘uitstekende overeenkomsten’ over migratie, ‘waaraan we de komende weken zullen werken’. Op papier waren die vermeende overeenkomsten nergens terug te vinden, ook niet in de gezamenlijke EU-Tunesië-verklaring. Daarin staat slechts dat ‘de strijd tegen irreguliere migratie van en naar Tunesië en het voorkomen van het verlies van mensenlevens op zee een gezamenlijke prioriteit is’.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni maakte het Europese supertrio compleet. Meloni en Rutte staan in eigen land onder grote druk om het aantal migranten dat in gammele bootjes de oversteek naar Europa waagt, fors te verminderen. Daarbij hopen ze vooral een akkoord te sluiten met Tunesië, vergelijkbaar met de EU-Turkije-deal uit 2016.

‘Oplossing zal niet ten koste gaan van Tunesië’

Zo ver is het nog niet. Dat bleek uit het veelzeggende bezoek dat de autocratisch regerende president Saied aan de vooravond van het Europese bezoek bracht aan de havenstad Sfax, vertrekpunt van veel van die gammele bootjes. “De oplossing zal niet ten koste gaan van Tunesië”, waarschuwde hij daar alvast. “We kunnen niet de bewaker zijn voor die landen.”

Von der Leyen maakte zondag in Tunis wel bekend dat haar Commissie 100 miljoen euro uittrekt voor ondersteuning van het Tunesische ‘grensmanagement’. Verder ‘overweegt’ Brussel om het land voor 900 miljoen euro aan macro-economische ondersteuning te bieden. Daarbovenop zegde Von der Leyen nog eens 150 miljoen euro toe aan directe begrotingshulp, ‘nu meteen’.

Rutte kondigde op bilateraal niveau een Nederlandse economische missie naar Tunesië aan, met als kernthema’s energie, landbouw, watermanagement en toerisme.

President Saied gelooft in een ‘omvolkings’-samenzwering

Tunesië zit financieel totaal aan de grond. De crisis dreigt nog dieper te worden als er niet snel een akkoord komt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over het vrijgeven van 1,9 miljard dollar aan leningen (ruim 1,75 miljard euro). Daarvoor moet de Tunesische regering hervormingen doorvoeren, waaronder het afschaffen van (brandstof)subsidies en de herstructurering van enkele staatsbedrijven.

Tot nu toe weigert Saied dat uit vrees voor sociale onrust. EU-landen vermoeden dat die sowieso zal ontstaan, zeker als Tunesië straks helemaal bankroet is en jonge Tunesiërs massaal het land ontvluchten.

Als de EU van Tunesië verlangt dat het migranten aan de kust tegenhoudt, zal het land in ruil daarvoor geld willen zien. Maar dat Europese geld zal niet zomaar in de plaats kunnen komen van de IMF-lening. Ook de EU hamert op een overeenkomst tussen Tunesië en het IMF om er zeker van te zijn dat ze zaken doet met een financieel stabiel en betrouwbaar land.

Saied, tot president gekozen in 2019, pleegde een ‘zelf-coup’ in 2021. Hij ontsloeg de premier, ontbond het parlement en regeert per decreet. Volgens hem is er een ‘omvolkings’-complot aan de gang om Tunesië minder Arabisch en meer Afrikaans te maken.

In die sfeer nemen racisme en discriminatie van zwarten hand over hand toe. Hun eventuele gevaarlijke overtocht naar Europa wordt daarbij niet bepaald ontmoedigd. In Sfax zijn alleen al dit jaar bijna vijfhonderd verdronken migranten begraven, meldde persbureau Associated Press donderdag.

