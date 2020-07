Tuin-steen blijkt supergrote meteoriet

Er gebeurt nooit iets in het Duitse dorp Blaubeuren. Daar wonen 12.500 mensen, naar het lijkt heel tevreden, met vakwerkhuizen en voortuinen vol bloemen en stenen.

Deze week bleek een van die voortuin-stenen de grootste meteoriet die ooit in Duitsland werd gevonden. De steen weegt 30,26 kilo.

Op het eerste gezicht ziet de steen eruit als een doodgewone steen. In 1989 groef een bewoner hem uit de grond. Hij zag wel dat er een boel ijzer in zat en vond de steen ook nogal zwaar, maar daar dacht hij verder niet over na. Tientallen jaren lag de steen in de tuin. Toen de eigenaar in 1995 besloot van tuinontwerp te veranderen, dacht hij er aanvankelijk over de steen weg te gooien. Hij bewaarde hem toch, maar riep er pas dit jaar een expert bij. Na onderzoek in drie verschillende laboratoria is nu vast komen te staan dat het inderdaad een meteoriet is. Wanneer en hoe hij op aarde terecht gekomen is, is nog onderwerp van onderzoek.

De steen kreeg, zoals het meteorieten betaamt, meteen een naam: ‘Blaubeuren’. De vorige grootste meteoriet van Duitsland, 17,25 kilo zwaar, heet ‘Benthullen’.

