Tsjechische zakenman Milos Krecek schaamt zich niet meer: zijn legocollectie is de grootste ter wereld

De Tsjechische zakenman Milos Krecek heeft zijn naam mee. Zijn achternaam betekent hamster en hij hamstert lego als geen ander. Vijf musea vol heeft hij. En een lego-hotel. ‘De bedden zijn niet van lego. De kranen wel.’

Trots wijst Milos Krecek om zich heen: “Dit is de grootste privé-legocollectie ter wereld.” Het valt niet direct zo op, want het Lego-museum in de Tsjechische plaats Spindleruv Mlyn is slechts een deel van Kreceks verzameling. De rest is verdeeld over vier andere musea verspreid over Tsjechië.

“Het is plezier voor het hele gezin”, zegt Krecek. “De kinderen hebben plezier omdat ze met lego kunnen spelen. De ouders hebben plezier als ze de modellen zien waar ze vroeger zelf mee hebben gespeeld.”

Een station in Milos Kreceks Lego-museum in Spindleruv Mlyn. Beeld

In communistisch Tsjechoslowakije ging lego voor dollars

En naar de maquettes van Spindleruv Mlyn, een van de bekendste ski-oorden van Tsjechië, in het hartje van het Reuzengebergte. “Samen met een vriend gebouwd in twee maanden tijd”, zegt Krecek, en wijst naar de skipiste. Maar het meeste bouwt hij alleen, zegt, terwijl hij plaatsneemt naast Krakonos, de reus waar het Reuzengebergte naar is vernoemd, gemaakt van lego. “Meneer is gebouwd van 100.000 blokjes.”

Het begon allemaal met lego-set nummer twintig die hij als kind voor Kerstmis kreeg. Dat was nog onder het communisme, toen de blokjes uit Denemarken alleen te koop waren voor dollars in speciale winkels. “Elk jaar kreeg ik een paar lego-sets van mijn ouders. Toen ik vijftien was, ging ik werken om meer te kunnen kopen.”

Met vijftien zijn de meeste mensen wel uitgespeeld met lego. Zo niet Krecek, die in het geheim zijn collectie bleef uitbreiden. “Ik zei het tegen niemand, want ik schaamde me. Ik was een outsider geworden als ik het had verteld. Pas toen ik 25 was, vertelde ik het aan mijn vrienden.” Die reageerden onverschillig. “Maar toen ik aankondigde dat ik in Praag een lego-museum wilde openen, geloofden ze niet dat ik daar succes mee kon hebben.”

Milos en het vrijheidsbeeld. Beeld Ekke Overbeek

Dat was twaalf jaar geleden. Nu heeft Krecek vijf lego-musea en twintig mensen in dienst. Zijn passie blijkt een business. Vooral op plekken waar veel toeristen komen. “Hier in Spindleruv Mlyn komen veel ouders met kinderen. Wat moeten die doen als het slecht weer is?” Het is een retorische vraag. Buiten valt een druilerige regen. Binnen badderen kindertjes in bakken vol blokjes.

Gulle gevers krijgen gratis toegang

De collectie blijft maar groeien. Nu zijn oudste zoon het beheer van de vleesfabriek van de familie heeft overgenomen, heeft Krecek sr. de handen vrij voor lego. Letterlijk. “Gemiddeld bouw ik vijf uur per dag met lego. Soms twee, soms tien, afhankelijk van hoeveel tijd ik heb.” Als hij niet bouwt, struint hij met zijn echtgenote wereldwijd lego-beurzen af op zoek naar oude lego-sets. “Veel lego krijg ik cadeau.” Gulle gevers krijgen gratis toegang tot al zijn musea.

Thuis bouwt hij verder aan nieuwe legosets voor tentoonstellingen. Dat wil zeggen, in steden waar hij een museum heeft, heeft hij een woning waar hij aan een project werkt. “In Spindleruv Mlyn werk ik aan een Mini Cooper.”

Milos Krecek: ‘Ik ben een perfectionist. Lego past daarbij, want lego is perfect.’ Beeld Ekke Overbeek

Een paar jaar geleden is zijn imperium uitgebreid met een lego-hotel. Pal naast de beroemde schedelkapel van Kutna Hora kan de toerist in een kamer met lego-blokken en -motieven overnachten. “Het bed is niet van lego gemaakt, maar de kranen wel.” Zijn volgende stap is over de grens. “Een lego-museum in Spanje.” Dezelfde formule, maar dan met lego-modellen van Spaanse gebouwen.

Wat maakt lego zo boeiend dat je je hele leven eraan wijdt? Krecek krijgt een glans in zijn ogen terwijl hij zoekt naar de juiste woorden. “Ik ben een perfectionist. Lego past daarbij, want lego is perfect. Alles past. Blokjes van vijftig jaar geleden passen perfect op het nieuwste setje.” Dat laatste is minder vanzelfsprekend dan de leek zou denken.

Hij droomt van een reuzenhamster

In 2008 liep het vijftigjarige patent op lego af en begonnen allerlei producenten, vooral in China, goedkopere ‘lego’ te maken. “Ik zie het verschil direct.” Hij is niet de enige. De Deense producent doorstond de concurrentiegolf met glans. Een jaarlijkse ranglijst die de reputatie van ondernemingen bijhoudt, zette lego dit jaar op nummer 1, als het meest gerenommeerde merk ter wereld.

Beeld Ekke Overbeek

Kreceks volgende doel is het Guinness Book of Records. “Het record voor een privécollectie lego staat nu op vierduizend modellen”, weet de Tsjechische lego-man. “Ik heb tussen de negen- en tienduizend lego-modellen.” Maar er is een probleempje: alle modellen moeten zich op één plek bevinden om te tellen voor het Guinness Book. Hij dubt er nog over. Alles bij elkaar brengen op één plek, al is het maar voor een week, kost al snel 40.000 euro. “Maar het is wel goed voor de marketing.”

Over marketing hoeft hij zich overigens geen zorgen te maken. In Tsjechië is de lego-man een begrip. En de verzamelaar heeft zijn naam ook nog eens mee. Krecek is Tsjechisch voor hamster. “Ik voel me een hamster. In de toekomst wil ik een reuzenhamster van lego bouwen”, zegt hij dromerig. “Als mijn gezondheid het toelaat, blijf ik met lego bouwen tot mijn dood. En als ik sterf hoop ik dat iedereen huilt en ik lach.”

Lees ook:

Een internationale bende aan legodieven is opgepakt in Frankrijk

De Franse politie waarschuwt voor een toename van legodiefstallen, na de arrestatie van drie dieven die deel uitmaakten van een internationale bende.

Het gaat lekker met Lego, dankzij de lockdown

Gedwongen huisarrest en een geslaagd tv-format dreven de winst van Lego in het eerste half jaar flink op. Maar een nieuwe samenwerking met Levi’s leidt tot scepsis.