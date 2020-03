Tsjaad betaalt een lening af in koeien

Om een lening van 100 miljoen Amerikaanse dollar (93 miljoen euro) af te lossen aan Angola betaalt Tsjaad op een traditionele manier: in koeien. De komende tien jaar zal Tsjaad 75.000 koeien leveren. De prijs per koe komt neer op ruim 1300 dollar.

De eerste lading van duizend koeien is inmiddels aangekomen in de haven van de hoofdstad Luanda in Angola, waar de runderen op hun gezondheid worden gecontroleerd. Deze maand zal Tsjaad nog drie schepen sturen met in totaal 3500 runderen.

Een bijzondere transactie, maar niet onlogisch. Tsjaad is een van de armste landen in Afrika en heeft een chronisch tekort aan cash. Maar het land heeft wel een overvloed aan vee, met zo’n 94 miljoen stuks, vooral koeien: die zijn het grootste exportproduct. Angola verloor door de aanhoudende droogte de laatste jaren juist veel koeien. Het land probeert nu zijn veestapel weer op te bouwen om zo de eigen voedselvoorziening op gang te krijgen.

Angola kampt economisch ook nog steeds met de naweeën van de alles verwoestende 27 jaar durende burgeroorlog die in 1975 begon. Het land leeft van de olie-inkomsten, maar vanwege de lage olieprijs dalen die sterk. Daarom accepteerde het deze afbetalingsregeling van de lening uit 2017 aan Tsjaad. Voor beide landen is de deal dus erg profijtelijk.

