Truss wil crisis te lijf gaan met lagere energieprijzen

In haar eerste toespraak als leider van het land probeerde de kersverse Britse premier Liz Truss dinsdag vooral optimisme uit te stralen. Kort na een stortbui zei ze voor de deur van Downing Street 10 dat het Verenigd Koninkrijk de huidige crisis zal doorkomen. En ze herhaalde haar prioriteiten: belastingverlaging, oplossen van de energiecrisis en het verbeteren van de gezondheidszorg.

Volgens Britse media zal ze later deze week met grof geschut komen om de stijging van de energierekeningen een halt toe te roepen. In haar toespraak ging ze niet in op details, maar eerder op dinsdag lekte al uit dat zij waarschijnlijk de energieprijzen in het VK wil bevriezen op het huidige niveau. In ieder geval voor de winter, wellicht zelfs voor de komende achttien maanden. In dat laatste geval kan het de belastingbetaler volgens persbureau Bloomberg, dat de plannen inzag, wel 200 miljard euro gaan kosten. Want de overheid zal energieleveranciers compenseren.

Verschrikkelijk, maar onvermijdelijk

Het lijkt simpelweg de enige manier om ervoor te zorgen dat huishoudens rond kunnen blijven komen en dat vooral kleinere bedrijven, zoals pubs en winkels, niet massaal failliet gaan. Zelfs het Britse Institute for Fiscal Studies, dat doorgaans pleit voor een hand op de knip, geeft toe dat het plan om energieprijzen te bevriezen weliswaar ‘verschrikkelijk’ is, maar mogelijk ook ‘onvermijdelijk’.

Met een eventuele bevriezing van de gasprijs zal Truss hopen de hoge inflatie onder controle te krijgen en de voorspelde recessie van langer dan een jaar te voorkomen. Al schuift ze de rekening door naar de toekomst. Haar regering zal het bedrag dat ervoor nodig is voor een groot deel moeten lenen. Meer overheidsinkomsten zijn op korte termijn niet te verwachten. Truss benadrukte dinsdag opnieuw dat zij, ondanks de stijgende uitgaven, de belastingen in het land juist wil verlagen.

Terwijl toch ook haar derde prioriteit, verbetering van gezondheidsdienst NHS, geld zal kosten. Miljoenen mensen op wachtlijsten, overwerkte huisartsen, een gierend tekort aan NHS-tandartsen en zelfs ambulances die soms te lang op zich laten wachten. Zulke problemen oplossen is niet gratis.

“Ik weet dat we het in ons hebben om alle uitdagingen het hoofd te bieden”, zei Truss hoopvol, maar toch ook ietwat clichématig. “Natuurlijk, het zal niet gemakkelijk zijn, maar we kunnen het.”

