Truss: schrappen hoogste belastingschijf niet overlegd met hele kabinet

De Britse premier Liz Truss geeft toe dat ze de aankondiging van haar plannen voor radicale belastingverlaging beter had moeten voorbereiden. Al herhaalde ze zondagochtend in een interview met de BBC wel dat ze nog steeds volledig achter de plannen staat. Maar een betere voorbereiding had de paniek op de financiële markten kunnen verminderen, meent zij.

Opvallend was dat zij aangaf dat de meest omstreden maatregel, het schrappen van het hoogste belastingtarief – 45 procent voor het deel van iemands inkomen boven 170.000 euro – niet eens vooraf met iedereen binnen haar kabinet was besproken. Truss zei dat het schrappen van de belastingschijf puur een beslissing was van haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng. Als dit plan het haalt, gaan ook de allerrijkste Britten voortaan maximaal 40 procent inkomensbelasting betalen.

Volgens prominent partijlid Nadine Dorries schoof de premier met de opmerking veel van haar problemen af op haar minister. Ze liet op Twitter weten dat onwenselijk te vinden. Het was onder meer deze maatregel die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ongewoon scherpe kritiek op de beleidsplannen ontlokte. En uit een opiniepeiling blijkt dat bijna driekwart van Britten uitgesproken tegen de afschaffing van de hoogste belastingschijf is.

Zondag startte in Birmingham een congres van de Conservatieve Partij. Dat zal tot woensdag duren. De verwachting is dat Truss het er zwaar krijgt. Want ook binnen haar eigen regeringspartij is niet iedereen onder de indruk van haar plannen. En al zeker niet over het feit dat Truss en Kwarteng die voornamelijk willen bekostigen via extra leningen. Die komen bovenop het geld dat de regering leent om een maximumenergieprijs mogelijk te maken.

Alles bij elkaar kan dit oplopen tot meer dan 200 miljard euro. Oud-minister Michael Gove noemde de plannen zondag zorgelijk. Ook zei de partijprominent dat het ‘niet Conservatief’ is om belastingverlagingen te financieren door te lenen. Oppositiepartij Labour is intussen naarstig op zoek naar Conservatieve parlementariërs die mee willen helpen de plannen tegen te houden. Daarvoor moeten echter behoorlijk wat Conservatieven in het parlement tegen stemmen. En die nemen een groot risico. Hun partijvoorzitter Jake Berry stemde zondag in met de stelling dat wie tegen stemt uit de Conservatieve fractie moet worden gezet.

Truss heeft inmiddels aangekondigd ook te willen bezuinigen om geld vrij te maken. Verder lijkt de waarde van staatsobligaties weer redelijk stabiel. Al is dat slechts te danken aan de Britse centrale bank, die aankondigde tot 14 oktober voor ruim 70 miljard euro aan obligaties op te kopen. En bovendien is de val die de Britse munt een week geleden maakte weer enigszins hersteld.

De kans is daarom groot dat de Conservatieven de komende dagen juist de rijen sluiten op hun partijcongres. Maar de nodige parlementariërs, onder wie Truss’ uitdager voor het premierschap afgelopen zomer Rishi Sunak, zijn er niet bij in Birmingham. Op afstand zullen zij met een schuin oog naar de peilingen blijven kijken. Volgens die van YouGov en de krant The Times zou Labour nu 54 procent van de stemmen krijgen en de Conservatieven slechts 21 procent. Uit een andere peiling, van Opinium, blijkt bovendien dat de waardering van Truss, nog geen maand na haar aantreden als premier, nu al lager is dan die van Boris Johnson vlak voordat hij zich gedwongen voelde af te treden.

Lees ook:

Liz Truss bevriest de energieprijs, maar van welk geld?

De energieprijs voor huishoudens in het Verenigd Koninkrijk wordt voor twee jaar bevroren, die voor bedrijven voor een halfjaar. Dat kost tientallen miljarden, die het VK niet zomaar heeft.