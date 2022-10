Truss probeert met positivisme de grimmige sfeer in de partij te verjagen

Alle Conservatieve ogen waren woensdag gericht op premier Liz Truss. Zij sloot het rumoerige partijcongres, dat al dagen duurt, af met een langverwachte toespraak die een einde moest maken aan de grafstemming binnen de Conservatieve partij. Ze vroeg haar partij om geduld, zij zal de Tories uiteindelijk door de ‘stormachtige dagen’ heen loodsen.

De verwarring binnen de partij is groot. Het land verkeert in een economische crisis, die verergerd werd door Truss’ belastingplannen (deze zouden ongeveer 51 miljard euro kosten) en de wankele besluitvorming. Truss wilde het hoogste belastingtarief schrappen, een maatregel die vooral de armere Britten zou treffen. Zij heeft deze maatregel onder druk van alle kritiek en koersdalingen afgezwakt en de schuld afgeschoven op haar minister van financiën.

Met haar slottoespraak moest Truss eindelijk laten zien wat zij dan wél voorstond. Truss wilde vooral optimisme uitstralen. Ze verscheen op het toneel met het nummer Moving on Up van M People, maar het effect van dat nummer (voor zover daar al sprake van was) werd tenietgedaan toen zij aan haar toespraak begon; ze werd abrupt onderbroken door actievoerders van Greenpeace. Ze schreeuwden naar de premier en hielden een spandoek omhoog met de tekst ‘Who voted for this?’ (wie heeft hiervoor gestemd?).

29 keer groei

Truss herpakte zich en gebruikte het woord ‘groei’ maar liefst 29 keer. Echt concreet werd ze echter niet. Truss beloofde zich volledig in te spannen en zei dat ze bereid was harde besluiten te nemen. Met de steun van de leden voor haar kabinetsplannen stond het VK uiteindelijk een mooie toekomst te wachten. Maar de leden waren vooral gekomen om te luisteren naar concrete plannen.

De Conservatieven zijn zenuwachtig, want Truss is nog minder populair onder de Britten dan haar impopulaire voorganger Boris Johnson. Zij is ook, anders dan haar voorganger, niet gekozen door de Britten, maar door de leden van haar partij. In het VK hebben inmiddels meer dan 500.000 mensen een petitie ondertekend die oproept tot nieuwe verkiezingen.

De nervositeit binnen de partij van Truss neemt ook toe omdat de grote concurrent Labour in de peilingen voorloopt. Lange tijd hadden de Conservatieven weinig te vrezen van verkiezingen, omdat hun concurrenten in een nog slechtere toestand verkeerden. De sociaal-democraten zijn inmiddels eensgezind en geloven er weer in dat zij de Conservatieven bij volgende verkiezingen makkelijk zullen verslaan.

Het is de vraag of Truss het zelfvertrouwen van de Conservatieven kan herstellen en of haar partij nog meer geduld kan opbrengen. Wel zei ze dat impopulaire maatregelen noodzakelijk zijn, omdat ‘de status-quo geen optie is’. Ze weigerde zich uit te spreken voor het gangbare beleid dat de pensioenen aanpast aan de inflatie. Die weigering zet kwaad bloed bij veel Conservatieve politici, die stellen dat de armeren daarmee gestraft worden. Maar Truss zei in haar toespraak ook: “Waar verandering is, daar is verdeeldheid.”

