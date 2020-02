Trumps wraak: ontslag voor belangrijke getuigen uit het impeachment-onderzoek

Nadat eerst al werd gemeld dat luitenant-kolonel Alexander Vindman, die werkte voor de Nationale Veiligheidsraad, het Witte Huis was uitgezet, raakte vervolgens ook Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie, zijn baan kwijt.

In een verklaring meldt Sondland dat hij te horen heeft gekregen dat hij per direct op straat is gezet door de president. “Ik wil de president bedanken voor de kans die hij mij heeft gegeven”, aldus Sondland.

Sondland getuigde voor het Huis van Afgevaardigden over het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Trump vroeg Zelenski een onderzoek in te stellen naar Joe Biden. Dat leidde tot een aanklacht wegens machtsmisbruik. De Senaat sprak de president deze week vrij.

Ook Vindman getuigde hierover. Hij verklaarde destijds dat hij zijn ‘oren niet kon geloven’ toen hij het gesprek tussen de leiders hoorde. Volgens de advocaat van Vindman zal het voor alle Amerikanen duidelijk zal zijn waarom de luitenant-kolonel zijn baan kwijt is. “Hij kreeg het verzoek te vertrekken omdat hij de waarheid sprak. Kolonel Vindman heeft maar één keer in het openbaar gesproken en dat was omdat hij was gedagvaard door het Huis van Afgevaardigden.”

Ook de tweelingbroer van Vindman, Yevgeny Vindman, is naar verluidt zijn functie kwijt. Hij was als jurist verbonden aan de belangrijke adviesraad van het Witte Huis. Hij was geen getuige in de afzettingszaak.

Gordon Sondland tijdens zijn getuigenis. Beeld AP

Luitenant-kolonel Alexander Vindman. Beeld EPA

Ook een campagne tegen kritische Republikein Romney op touw gezet

Dat Trump belastende verklaringen niet over zijn kant laat gaan komt niet als een verrassing. In een verklaring gaf Trumps woordvoerder al aan dat ‘mensen ter verantwoording zullen worden geroepen voor het ‘corrupte’ onderzoek’.

Mitt Romney, die als enige Republikein voor de afzetting van Trump stemde, moest het al ontgelden. Hij kan als senator niet worden ontslagen, maar ook hier traden de uitsluitingsmechanismen in werking. Zo lanceerde Donald Trump jr., zoon van de president, ­onder de hashtag #ExpelMitt een campagne om Romney uit de Republikeinse partij te zetten, om even later op Instagram een foto van Romney in een ongelukkige spijkerbroek te plaatsen met het bijschrift: “Mom jeans – omdat je een mietje bent!”

