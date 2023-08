Trumps terugkeer op Twitter lijkt aan te geven dat hij in het nauw zit

Ruim negen maanden nadat hij zijn account terugkreeg op wat toen nog Twitter heette, heeft Donald Trump, verdachte in verschillende criminele onderzoeken en voormalig Amerikaans president, eindelijk weer iets gepost op het netwerk dat inmiddels X heet. Het is de vraag of hij het nog zo kan domineren als in de tijd dat hij zijn weg naar de macht baande met provocatieve tweets.

Voor zijn eerste post koos hij een foto van de mugshot die op donderdag in de gevangenis in Atlanta van hem gemaakt werd, toen hij daar werd ingeboekt. Hij staat er met 18 medeverdachten terecht voor de aanklacht dat hij de verkiezingsuitslag in de staat Georgia, waar hij in 2020 verloor, probeerde te veranderen.

In de post staat een link naar zijn website, waar hij zijn aanhangers om donaties vraagt en zijn – talloze malen weerlegde – beschuldigingen van verkiezingsfraude herhaalt.

Schorsing

Trump werd in januari 2021 door Twitter geschorst, nadat hij zijn aanhangers had aangezet tot een gewelddadige bestorming van het Capitool, waar het Amerikaanse Congres op dat moment de verkiezingsuitslag bekrachtigde. Toen Elon Musk het sociale netwerk vorig jaar kocht, hief hij al vrij snel de schorsing van Trump op.

Die maakte echter lange tijd geen gebruik van de mogelijkheid om er terug te keren. In de tussentijd had Trump zijn eigen sociale netwerk opgericht: Truth Social. Het feitelijk enige bestaansrecht van dat netwerk was en is dat Trump er zijn updates plaatst. Hij is ook contractueel verplicht om zijn updates daar zes uur eerder te plaatsen dan op andere sociale netwerken. Met een volledige terugkeer op Twitter zou hij zijn eigen investering de grond in boren.

Daarbij komt, dat Twitter niet meer is wat het geweest is. De nieuwe eigenaar Elon Musk heeft altijd gezegd dat hij van Twitter een bastion van de vrije meningsuiting wilde maken, maar in de praktijk heeft hij het netwerk zo veranderd dat het vooral een bastion is voor zijn eigen meningsuiting. Afgelopen februari liet hij de algoritmes zo aanpassen, zodat zijn eigen posts extra aandacht zouden krijgen. Musk groeide zo zelf uit tot de centrale figuur op zijn sociale netwerk.

Impulsieve eigenaar

Het kan haast niet anders, of bij de overwegingen van Trump om tot nu toe weg te blijven, heeft meegespeeld dat hij dan ook ondergeschikt zou zijn aan de grillen van de impulsieve nieuwe eigenaar. Hij moet vrezen dat Musk eerste viool wil blijven spelen, en die rol uiteindelijk toch niet aan Trump zal gunnen, ondanks zekere ideologische overeenkomsten.

Dat hij nu alsnog terugkeert, lijkt niet vanuit een positie van kracht te gebeuren, gezien het verzoek om donaties en de context van de vele rechtszaken waar Trump in verstrikt is geraakt. Voor de Republikeinse nominatie blijft hij huizenhoog favoriet, maar met name de rechtszaak in Georgia heeft de potentie om hem erg in het nauw te brengen.

Decentrale netwerken

Als Trump hoopt om via X het verhaal rond zijn persoon toch weer naar zijn hand te zetten, moet hij wel meenemen in die overweging dat X een minder centrale rol in het publieke debat speelt dan Twitter dat deed. Elon Musk herstelde talloze geschorste accounts in ere, niet alleen die van Trump. Hij zorgde er ook voor dat de posts van betalende abonnees beter zichtbaar zijn. Sindsdien klagen veel gebruikers dat er een rellerige, rechtse sfeer hangt op het netwerk.

Het maakt dat veel gebruikers uit zijn gaan kijken naar andere plekken om deel te nemen aan het publieke debat, al is een echt alternatief nog niet opgestaan. Zowel het decentrale netwerk Mastodon als Threads, de Twitter-kloon van concurrent Meta, konden kortstondig op enthousiasme rekenen. Uit een inventarisatie bleek onlangs dat duizenden wetenschappers X hebben verlaten of er inactief zijn geworden, en in plaats daarvan meer op platformen als LinkedIn aanwezig zijn.

