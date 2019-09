Trumps pitbull Giuliani lijkt soms een beetje bevangen door hondsdolheid

Als Rudy Giuliani op televisie komt, wordt het in ieder geval niet saai. Zijn meltdowns behoren inmiddels tot de folklore van het tijdperk-Trump. “Hou je kop, eikel!”, schreeuwde hij deze week nog naar een tegenstander die naar zijn smaak te lang aan het woord was geweest in een paneldiscussie. Als Giuliani vervolgens zelf het woord krijgt, staat hij het niet meer af, en lanceert hij schuimbekkend de ene na de andere samenzweringstheorie over de media en de Democraten die samen met financier George Soros erop uit zouden zijn om de Amerikaanse president Donald Trump onderuit te halen.

Maar is het deze keer niet Giuliani zelf die Trump in het Oekraïne-schandaal onderuit dreigt te halen? Want waarom bemoeide de persoonlijk advocaat van de president de afgelopen tijd eigenlijk zo met Oekraïne? The Washington Post onthulde dat veel mensen binnen de overheid zich de afgelopen maanden ernstige zorgen begonnen te maken over de geheime agenda van Giuliani, die geen enkele officiële overheidsfunctie bekleedt, maar wel namens de president een soort schaduwdiplomatie opzette met Oekraïne. Ook de klacht van de anonieme klokkenluider, die het Oekraïne-schandaal in gang zette, en die op donderdag werd vrijgegeven, noemt de schimmige rol van Giuliani als één van de redenen om naar buiten te treden. Die ‘omzeilde de besluitvormingsprocessen over nationale veiligheid om direct in contact te treden met Oekraïense functionarissen en boodschappen tussen Kiev en de President over te brengen’.

Ingestudeerd showtje?

Giuliani is sinds april vorig jaar de persoonlijk advocaat van Trump. Hij werd toen, 74 inmiddels, aan boord gehaald omdat Trump een advocaat zocht die hem op gepast agressieve wijze kon verdedigen in het onderzoek van aanklager Mueller. Dat deed hij met verve: een pitbull was Giuliani altijd al geweest, maar nu leek hij in zijn media-optredens af en toe wel door hondsdolheid bevangen, zo fanatiek was hij.

Zijn zulke optredens een ingestudeerd showtje, of is Giuliani af en toe echt de draad kwijt? Feit is dat hij altijd al gevoel voor theater had. Toen hij als openbaar aanklager in New York in de jaren tachtig corruptie en georganiseerde criminaliteit bestreed, liet hij witteboordencriminelen in handboeien door Manhattan paraderen, nadat hij eerst de media gewaarschuwd had. En als burgemeester van New York was hij na de aanslagen van 11 september 2001 snel ter plaatse bij de Twin Towers, en groeide hij uit tot de held van de natie. Time riep hem uit tot ‘Person of the Year’.

Schokgolf door het Washingtonse establishment

Maar zo’n symbool van eenheid als hij toen was, zo’n symbool van verdeeldheid is hij nu. Nadat Trump het Mueller-onderzoek, naar Russische inmenging in de verkiezingen van 2016, had overleefd, begon Giuliani te graven in Oekraïne. Hij meende dat daar allerlei voor de Democraten belastend materiaal te halen viel, en dat kondigde hij ook aan in interviews.

Zo begon hij een campagne tegen de Amerikaans ambassadeur daar, die volgens hem eigenlijk in dienst was van George Soros en de Democraten. Toen Trump de ambassadeur, die als competent bekendstond, eerder dit jaar daadwerkelijk terugriep, ging er een schokgolf door het Washingtonse establishment. Ook het feit dat Trump zonder reden militaire hulp aan Oekraïne stilzette, deed alarmbellen afgaan.

Giuliani zelf zit nergens mee, en beweert dat het impeachment-onderzoek alleen maar meer belastend materiaal over Democraten zal opleveren. “Ze zijn in een val gelopen!”, kraaide hij deze week op Fox News.

