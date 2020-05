Trumps laatste hoop op het geheimhouden van zijn geldzaken

Is Donald Trump ‘ook gewoon maar een man’? Of is hij ‘de enige persoon in de Verenigde Staten die tegelijk ook een afdeling van de overheid is’? In het eerste geval moeten het Congres en de staat New York binnenkort zijn belastingaangiften krijgen en de boekhouding van zijn bedrijf, de Trump Organization. In het tweede geval hebben het Congres en aanklagers zich niet met zijn privéleven te bemoeien. Zijn financiële handel en wandel zullen dan geheim blijven, in ieder geval tot de verkiezingen van november.



Het Hooggerechtshof van de VS moet tussen die twee uitkomsten kiezen. Dinsdag ondervroegen de rechters – per videoverbinding – de advocaten van alle partijen. Daarbij was Trump de eiser. Hij spande rechtszaken aan tegen zijn eigen accountants en twee banken, om te voorkomen dat die een groot deel van hun Trump-archief aan het Huis van Afgevaardigden zouden geven. En hij eist dat de minister van justitie en hoofdaanklager van de staat New York diezelfde documenten niet opvraagt. Bij alle lagere rechters ving hij bot.

Onderzoek naar fraude

Formeel is het Huis bezig met een onderzoek naar fraude door de Trump Organization, en mogelijke banden van de president met buitenlandse regeringen. De dagvaarding van New York draait om zwijggeld dat Trump liet betalen aan een pornoster die een affaire met hem openbaar dreigde te maken, vlak voor de verkiezingen van 2016.



Volgens de advocaten van Trump is het enige doel van de Democraten in het Huis hem politiek dwars te zitten en moet het hof dat niet goedvinden. De staat New York mag de documenten volgens hen niet krijgen omdat een president immuun is voor rechtsvervolging, iets wat hem zou hinderen bij het uitvoeren van zijn werk. Het bij hem opeisen van belastend bewijs zou dan ook niet mogen.

Trump verbrak zijn belofte om zijn aangiften openbaar te maken

Als Trump verliest, zal het niet lang meer duren of zijn recente belastingaangiften liggen op straat. Het is traditie dat presidentskandidaten die openbaar maken, maar Trump verbrak zijn belofte dat ook te doen. De stelling dat Trump, als het om zijn privé-gegevens gaat, ‘ook gewoon maar een man’ is, kwam van rechter Elana Kagan, een van de vier leden die tot de progressieve vleugel behoren. Van de conservatieve rechters kwamen ook kritische vragen over de vrijbrief die de advocaten van Trump en het ministerie van justitie de president willen geven. Maar die rechters waren evengoed kritisch over de onbeperkte onderzoeksbevoegdheid die het Congres zegt te hebben.

De uitspraak, in juni of juli, kan juridische en politieke geschiedenis schrijven. Het hof kan voor het eerst vastleggen hoe bijzonder de positie van een president in het algemeen is. En nieuwsgierige Amerikanen komen misschien eindelijk te weten hoeveel geld deze president nu echt heeft.

Lees ook:

Trumps verkiezingsdilemma: de economie aanzwengelen of zijn oudere kiezers geruststellen

Terwijl de presidentsverkiezingen nu echt dichtbij komen – het duurt nog geen half jaar meer – bijt het coronavirus zich hardnekkig vast in de Amerikaanse samenleving. Het lijkt duidelijk dat de keuze van de Amerikanen tussen Donald Trump en Joe Biden helemaal zal draaien rond de bestrijding van de pandemie en de economische kaalslag waarmee dat gepaard gaat.