Trumps artsen zijn optimistisch, maar laten veel vragen open

Het gaat goed met Donald Trump. Gaat het wel zo goed met Donald Trump? De artsen die de Amerikaanse president behandelen na zijn besmetting met het coronavirus toonden zich zaterdag en zondag zeer tevreden over zijn herstel.

Maar ze lieten daarbij telkens essentiële informatie weg. Volgens door Amerikaanse media geraadpleegde deskundigen kan dat wijzen op een minder gunstig ziekteverloop. Zo benadrukte de lijfarts van de president, Sean Conley, zaterdag dat de president op dat moment geen extra zuurstof kreeg. Hij ontweek de vraag of dat vrijdag was gebeurd, de dag dat Trump ‘uit voorzorg’ naar het militaire Walter Reed-ziekenhuis ging.

Zondag, tijdens de volgende persconferentie, gaf Conley toe dat Trumps bloed donderdag en vrijdag kort een verontrustend lage zuurstofwaarde liet zien, en dat hij vrijdag zuurstof had gekregen. Volgens de arts had hij er niets over willen zeggen omdat hij niet ‘de optimistische boodschap van het team en de president’ wilde doorkruisen.

Zondag viel eveneens op dat hij niet wilde zeggen hoe laag die zuurstofwaarden dan wel waren. En evenmin of de president wel of niet een longontsteking heeft. Hij zei alleen dat op longfoto’s ‘de gevolgen te zien zijn die je verwacht’.

Experimentele middelen

De president is behandeld met enkele experimentele middelen die doorgaans alleen worden ingezet bij zwaar zieke patiënten, zoals antilichamen en het medicijn remdesivir. Maar volgens Conley is het goed denkbaar dat Trump in de komende dagen voor verder herstel naar het Witte Huis terugkeert.

Zaterdag vertelde Trump de Amerikanen in een videoboodschap dat hij ‘zich nu veel beter voelt’, maar ook dat de dagen die komen ‘de echte test’ zijn. Vanuit het presidentiële kantoor dat in het Walter Reed-ziekenhuis altijd klaarstaat voor een eventuele zieke president, twitterde hij zaterdag één keer over werk. Hij riep het Congres op een stimuleringspakket voor de economie aan te nemen.

In Washington is de hoop herleefd dat na maanden vruchteloos onderhandelen daarover een compromis haalbaar is tussen het Witte Huis, de Republikeinen en de Democraten. Voor Trump en de Republikeinen is het een van de weinige mogelijkheden om voor de verkiezingen van 3 november de aandacht van de coronapandemie af te leiden.

Kunnen hoorzittingen doorgaan?

Tot voor kort leek de benoeming van een conservatieve rechter tot lid van het Hooggerechtshof dat ook te kunnen bereiken. De komende weken staan daarover hoorzittingen op de agenda in de Senaat. Maar niet alleen heeft de ziekte van Trump die kwestie uit het nieuws verdrongen, het is de vraag of die hoorzittingen kunnen doorgaan. Drie belangrijke Republikeinse senatoren zitten in quarantaine omdat ze besmet zijn.

Twee van hen liepen het virus vermoedelijk op tijdens de bijeenkomst vorige week zaterdag waar Trump zijn kandidaat-rechter, Amy Coney Barrett, officieel voorstelde. Mondkapjes waren daar bijna nergens te bekennen en gasten schudden elkaar de hand en omarmden elkaar. Of Trump zelf daar besmet werd, is onduidelijk.

Zeker is wel dat de president afgelopen donderdagavond kon vermoeden dat hij besmet was, omdat een van zijn naaste medewerkers, Hope Hicks, woensdag ziek was geworden en een positieve testuitslag had gekregen. In afwachting van zijn eigen test ging hij toen nog naar een bijeenkomst met geldgevers aan zijn campagne. Ze kregen allemaal een hand. Trumps vicepresident, Mike Pence, is niet besmet, zo liet het Witte Huis zondag weten.

Lees ook:

De opmerkelijke coronacultuur in het Witte Huis

De coronacultuur in het Witte Huis is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Medewerkers, bezoekers en de president zelf dragen geen mondkapjes en er wordt veel op sneltesten vertrouwd.