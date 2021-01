Trump wilde ministerie van justitie op Georgia afsturen, en dat kan hem duur komen te staan

Als hij zijn plan had doorgezet, was de complete top van het ministerie vertrokken. Uiteindelijk, zo onthulde de New York Times vrijdag, zwichtte Trump voor die dreiging. Enkele dagen later bezwoer hij demonstranten voor het Witte Huis dat het Congres op het punt stond de verkeerde presidentskandidaat te erkennen, en volgde er een stormloop op het Capitool, waarbij vijf doden vielen.

De nieuwe minister die Trump op het oog had, was Jeffrey Clark, een afdelingshoofd. Die zou minister Jeffrey Rosen moeten vervangen, die zelf nog maar net was begonnen als invaller voor de vertrokken Willam Barr.

Barr, in zijn laatste dagen als minister, en Rosen, voelden er niets voor om het ministerie als stormram te gebruiken tegen verkiezingsuitslagen in staten waar Trump verloren had. Ze zagen daar geen bewijs voor.

Trump zag die houding als sabotage. Hij werd door zijn medestanders gevoed met vele voorbeelden van verkiezingsfraude – die niet op feiten berustten – en verweet de top van het ministerie dat die niet hard genoeg naar de bewijzen ervan zocht.

Brief naar Georgia

Buiten zijn bazen om sprak Clark een aantal keren met Trump. Hij pleitte er binnen het ministerie voor, dat het een onderzoek zou aankondigen naar de veronderstelde verkiezingsfraude. De minister van justitie zou ook een brief moeten sturen naar de volksvertegenwoordiging van Georgia, met het advies om, gezien de verdenkingen van fraude en dat onderzoek, de presidentsverkiezing in de staat voor ongeldig te verklaren.

Toen Rosen dat weigerde, kreeg Clark bij Trump gedaan dat die hem zou benoemen tot minister van justitie, maar Rosen vroeg en kreeg de gelegenheid om zijn zaak bij Trump te bepleiten. Ook de advocaat van het Witte Huis, Pat Cipollone, raadde het plan van Clark sterk af. Uiteindelijk liet Trump zich van het idee afbrengen, omdat het de aandacht af zou leiden van zijn bezwaren tegen de verkiezingsuitslag. De media zouden het aftreden van de complete top van het ministerie van justitie ongetwijfeld afschilderen als een ‘Sunday night massacre’, vergelijkbaar met het ‘Saturday night massacre’ dat ooit de in het nauw gebrachte president Richard Nixon op hetzelfde ministerie aanrichtte.

Maar Trump was sterk in de verleiding, want Georgia was belangrijk voor hem. In de weken na de verkiezingen deden de president en zijn advocaten ook pogingen om de uitslagen aan te vechten in een aantal andere staten waar Trump had verloren van Joe Biden, zoals Michigan en Pennsylvania. Dat lukte niet via rechtszaken, en in het geval van Michigan ook niet door druk uit te oefenen op de functionarissen die de officiële uitslag vast moesten stellen. Naarmate de beëdiging van Joe Biden dichterbij kwam, concentreerde de president zich meer en meer op Georgia.

Politieke afgang

Zijn verlies in die staat was een grote persoonlijke teleurstelling, en een politieke afgang, omdat Georgia niet, zoals Pennsylvania of Michigan, regelmatig van partij wisselt, maar sinds 2004 stevig in Republikeinse handen was.

Terwijl Trump door hoge ambtenaar Clark en minister van justitie Rosen in twee verschillende richtingen werd getrokken, voerde hij ook een telefoongesprek met de voor de verkiezingen verantwoordelijke minister in Georgia, Brad Raffensperger, waarin hij erop aandrong voldoende stemmen te ‘vinden’ om hem na een ‘herberekening’ tot overwinnaar uit te roepen. Raffensperger weigerde, en van het ministerie van justitie kreeg Trump verder geen hulp meer.

Rol bij impeachment

Het bekend worden van de druk op het ministerie kan een rol gaan spelen bij de impeachment van de president. Vrijdag spraken Democraten en Republikeinen in de Senaat af dat op 9 februari het proces daarover in de Senaat begint.

Trump wordt beschuldigd van opruiing van de aanhangers die het Capitool bestormden, niet alleen tijdens de demonstratie, maar ook daarvoor, door onware uitspraken te doen over verkiezingsfraude. Ook zijn telefoongesprek met Raffensperger wordt in de aanklacht genoemd.

En terwijl Trumps impeachment dus aanstaande is, en Joe Biden sinds zijn beëdiging afgelopen woensdag aan het werk is als president, zijn er Trump-aanhangers die nog steeds hopen dat een rechter hun bezwaren ernstig neemt en wat zij zien als de ‘machtsgreep’ van Joe Biden blokkeert.

Een advocaat in Texas, Paul Davis, heeft namens de organisaties ‘Latino’s voor Trump’ en ‘Zwarten voor Trump’ aan een rechter gevraagd om niet alleen Biden, maar ook het hele Congres en de gouverneurs van alle vijftig staten voorlopig onder curatele te stellen. Volgens hem zijn namelijk de verkiezingen in het hele land ongeldig, doordat in veel staten vanwege de coronacrisis de regels rond het stemmen zijn veranderd.

Bijzondere aanpak

Davis is geen advocaat van dertien in een dozijn. Hij werkte tot voor kort bij een verzekeringsmaatschappij, maar werd ontslagen toen uit beelden op sociale media bleek dat hij meedeed aan de bestorming van het Capitool.

Ook inhoudelijk heeft Davis een bijzondere aanpak. Voor het probleem dat toewijzen van zijn eis de Verenigde Staten van zijn complete politieke leiding zou beroven, haalt hij de oplossing uit In de ban van de Ring, het drietal boeken over de strijd tussen goed en kwaad in Midden-Aarde van J.R.R. Tolkien. Daarin wordt het land Gondor in afwachting van het opduiken van de rechtmatige koning geregeerd door stadhouders. De rechtbank zou volgens Davis een groepje van zulke stadhouders moeten aanwijzen om toezicht te houden op Biden en het Congres – kennelijk totdat de rechtmatige heerser zijn troon weer inneemt.

