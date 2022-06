Trump wilde met gewapende demonstranten optrekken naar het Capitool

Donald Trump wilde op 6 januari 2021 zo graag met demonstranten mee naar het Capitool gaan, dat hij in de presidentiële auto het stuur probeerde te pakken en een van zijn beveiligers bij de keel greep toen hij doorkreeg dat hij werd teruggebracht naar het Witte Huis. Hij wist op dat moment dat er gewapende personen onder de demonstranten waren. En in zijn omgeving was al dagen bekend dat de dag gewelddadig kon eindigen.

Tijdens een hoorzitting van de commissie die de bestorming van het Capitool op die 6de januari onderzoekt, vertelde een van Trumps naaste medewerkers over de gebeurtenissen vlak voor en na die demonstratie. Die eindigde met het binnendringen van honderden Trump-aanhangers in het Capitool. Daar was het Congres onder voorzitterschap van vice-president Mike Pence de verkiezingsoverwinning van Joe Biden aan het bezegelen.

Ketchup op de muur

De getuige, Cassidy Hutchinson, was de rechterhand van de stafchef van Trump, Mark Meadows. Door die positie kwam ze in contact met allerlei andere hoge medewerkers van de president, en kon soms letterlijk horen hoe het met het humeur van Trump gesteld was. Kort nadat hij bijvoorbeeld hoorde dat minister van justitie William Barr in een interview had gezegd dat er geen sprake was van ernstige verkiezingsfraude die Trumps verlies in de presidentsverkiezingen van november 2020 kon verklaren, hielp ze bijvoorbeeld met het verwijderen van ketchup van de muur van de presidentiële eetzaal, waar een porseleinen bord door de lucht was gevlogen.

Dat Trump wist dat er gewapende demonstranten waren, blijkt uit de discussies over Trumps toespraak tot de demonstranten bij het Witte Huis die aan het geweld vooraf ging. De ruimte voor toehoorders was niet helemaal vol, en dat kwam doordat veel demonstranten liever niet door de metaaldetectoren wilden omdat ze wapens bij zich hadden, variërend van boksbeugels tot halfautomatische geweren. Trump, die bang was voor minder flatteuze tv-beelden, drong erop aan de detectiepoortjes weg te halen, met het argument dat die wapens niet tegen hem gebruikt zouden worden.

Hoewel stafchef Meadows later zei dat Trumps belofte “Ik ga met jullie mee” figuurlijk bedoeld was, kon Hutchinson veel gesprekken citeren waaruit bleek dat dit wel degelijk het plan was. Pas na zijn toespraak, toen bij het Capitool al barricades van de politie werden doorbroken, veranderde dat plan.

‘Hang Mike Pence up’

Hutchinsons getuigenis riep grote vragen op over de rol van stafchef Meadows. Toen Hutchinson haar baas tijdens Trumps toespraak wilde informeren over het bij het Capitool losgebroken geweld, was die in zijn auto aan het telefoneren, en toen ze het portier opende, sloot hij dat meteen weer, iets wat hij anders nooit deed. Toen ze hem na twintig minuten eindelijk kon aanspreken, reageerde hij niet verrast op haar nieuws over het geweld.

Eenmaal terug in het Witte Huis was Trump een tijdlang niet aanspreekbaar. Toen uiteindelijk Meadows en zijn de presidentiële juridische adviseur Pat Cipollone met hem overlegden, vertelden ze achteraf dat Trump vond dat de leus ‘hang Mike Pence op’ verdiend was, en dat de demonstranten niets verkeerds deden. Hutchinson assisteerde bij het opstellen van een verklaring van de president dat iedereen die zonder toestemming of illegaal in het Capitool was, er moest vertrekken. Later bleek dat Trump het woord ‘illegaal’ zeker niet wilde gebruiken.

Pas na lang aandringen nam Trump een videoboodschap op waarin hij de demonstranten opriep ‘in vrede naar huis te gaan’. Zijn adviseurs en zijn kinderen drongen erop aan dat hij de dag erna in een tv-toespraak het geweld zou veroordelen. Toen hij dat na lang aandringen deed, sloeg hij een essentieel deel van zijn tekst over: ‘deze verkiezing is nu voorbij’.

