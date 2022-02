Trump wilde beslag leggen op stemmachines

Dat schrijft The New York Times. Ingewijden zeggen tegen de Amerikaanse krant dat Trump zijn advocaat Rudy Giuliani opdroeg om het ministerie van Binnenlandse Veiligheid te vragen of er een manier was waarop hij legaal de controle over de machines kon krijgen in staten waar de Republikein en zijn tegenstander Joe Biden gelijk opgingen. Giuliani belde hierop met de adjunct-directeur van het ministerie. Die zou echter hebben gezegd dat de bevoegdheid hiervoor ontbrak.

Het telefoongesprek zou hebben plaatsgevonden kort nadat Trump tijdens een bijeenkomst met de toenmalige justitieminister William Barr al informeerde of het ministerie van Justitie beslag kon leggen op de machines. Dat voorstel zou Barr direct hebben afgewezen.

De Republikein wijt zijn verkiezingsnederlaag geregeld aan fraude, zonder daarvoor bewijs te geven. Dat zou vooral hebben plaatsgevonden in staten waar hij maar nipt verloor van Biden, zoals in Arizona. De informatie van de ingewijden aan The New York Times wijst er echter op dat Trump mogelijk dichter betrokken was bij concrete pogingen om de verkiezingen frauduleus te laten verklaren dan tot nu toe gedacht.

