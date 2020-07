Trump wil steden mores leren namens ‘zijn’ platteland

De ‘stoottroepen’ van Donald Trump zijn gewaarschuwd. Als ze in Philadelphia demonstranten oppakken en vasthouden zonder goede reden, dan is dat ontvoering en daarvoor zal de lokale aanklager hen voor de strafrechter slepen. Die aanklager, Larry Krasner, zet het zwaar aan: “Mijn vader nam in de Tweede Wereldoorlog vrijwillig dienst om het fascisme te bestrijden. Zodat wij geen president zouden krijgen die Amerikanen molesteert en ontvoert omdat ze van hun grondwettelijke rechten gebruikmaken.”

Nog zijn ze in de hoofdstad van Pennsylvania niet gesignaleerd. Maar het optreden in Portland van een peloton federale ordehandhavers, uitgedost als militairen, laat alarmbellen rinkelen bij de bestuurders van grote steden van de VS.

Formeel zijn die agenten, gerekruteerd uit landelijke diensten zoals de grenspolitie, naar Portland gestuurd om federale eigendommen te beschermen tegen vandalisme, met name een gerechtsgebouw. Maar hun aanwezigheid en agressieve tactiek hebben er de dagelijkse protesten tegen rassendiscriminatie alleen maar aangewakkerd. Woensdagnacht stond de burgemeester van Portland, die tevergeefs op het vertrek van de troepen had aangedrongen, zelf vooraan en onderging de dagelijkse sproeibeurt met traangas. De staat Oregon heeft bij een rechter geëist dat ze niet meer op straat mogen komen.

Trump fulmineert tegen ‘chaos en wetteloosheid’

Volgens Trump is Portland nog maar het begin. In diverse toespraken fulmineerde hij de afgelopen dagen tegen de chaos en wetteloosheid die er volgens hem heerst in Amerika’s grote steden. Daarbij vergeet hij nooit te vermelden dat die door Democraten worden bestuurd. Hij zal nu ook federale agenten sturen naar Chicago en Albuquerque.

Maar die zullen niet, zoals in Portland, rellen de kop in drukken. In plaats daarvan komt er versterking voor de bureaus in Chicago van landelijk werkende politiediensten, zoals de rechercheurs van de FBI en de drugsbestrijders van de DEA. Er zal ook extra geld worden uitgetrokken voor misdaadbestrijding in die steden.

Waarom Albuquerque in New Mexico is uitgekozen is niet duidelijk. Die stad staat niet bekend als een broeinest van misdaad. Maar Chicago is voor Trump en in rechtse media het standaardvoorbeeld van een stad waar het bestuur machteloos staat tegen vuurwapengeweld. Dat wordt vooral gepleegd door rivaliserende bendes in de arme, zwarte wijken van de stad, en vaak vallen er onschuldige slachtoffers.

Trump hoeft het voor zijn herverkiezing niet van de steden te hebben

Burgemeester Lori Lightfoot waarschuwde Trump samen met 14 andere burgemeesters in een brief dat het “eenzijdig naar onze steden sturen van paramilitair-achtige troepen totaal niet in overeenstemming is met ons democratische systeem”. Maar toen bleek dat het ging om ruim 200 rechercheurs verwelkomde ze dat, zolang die “geen politietje komen spelen in onze straten”. Volgens Trump zou de burgemeester juist om meer hulp moeten vragen, en hij suggereerde dat als de situatie in Chicago niet verbetert, hij ‘er vol in gaat’. Of hij daartoe bevoegd is als er geen federale eigendommen of specifieke federale wetten in het spel zijn, is twijfelachtig.

Maar ondertussen heeft hij zijn doel al bereikt: heel het land weet nu dat hij het liefst een bezem zou halen door de grote steden, en niet bang is daarvoor de grenzen van zijn bevoegdheden op te zoeken.

Als dat gaat zoals in Portland, zal hij geen vrienden maken, of stemmen winnen, in die steden. Maar het zal worden toegejuicht door degenen die voor geen goud in die steden zouden wonen, Amerikanen in kleine plaatsen op het platteland en in sommige voorsteden van bijvoorbeeld Chicago of Philadelphia. De politieke scheiding tussen Democraten en Republikeinen is de afgelopen decennia steeds meer ook een geografische scheiding geworden. En Trump weet dat hij het op 3 november niet van de steden moet hebben.

