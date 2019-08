Trump wil meer toezicht op sociale media na aanslag El Paso

Volgens de president floreren haatgedachtes op sociale media en doen aanslagplegers daar ideeën op. “We gaan samenwerken met sociale mediabedrijven om mogelijke schutters op te sporen voordat het tot een aanslag komt”, stelt Trump. “Dat was ook mogelijk bij de schietpartij in Parkland, maar niemand deed iets, waarom niet?”

De president zei dat racisme en haatdelicten geen plek hebben in de Verenigde Staten. “Deze donkere ideologieën moeten worden verslagen. Haat haalt de trekker over, dat doet het geweer niet zelf.”

Trump wil af van de geweldscultuur in het land. “In videogames en op sociale media is geweld te veel aanwezig. Dat moet veranderen.” Hij wil dat aanslagplegers en schutters bij massaschietpartijen de doodstraf krijgen. “Dat moet snel worden uitgevoerd. Zulke mensen moeten niet nog jaren in de gevangenis blijven zitten.”

8chan offline

De man die zondag een bloedbad aanrichtte in El Paso werd vermoedelijk geïnspireerd door gebruikers van het forum 8chan en plaatste vlak voor zijn aanslag waarschijnlijk een manifest op het forum. Het omstreden forum is maandag offline gegaan nadat cyberbeveiligingsbedrijf Cloudfare, dat de website beschermde tegen aanvallen, zei alle banden met 8chan te verbreken.

Het forum staat al langere tijd negatief in de aandacht. Op 8chan wordt regelmatig ultrarechts gedachtegoed verspreid, waarin opgeroepen wordt tot het plegen van aanslagen. Het forum staat er om bekend de inhoud die er geplaatst wordt door gebruikers weinig tot niet te modereren.

Zo plaatsten ook de verdachte daders van de bloedige aanvallen op een moskee Christchurch en een synagoge in Californië hun manifest eerder dit jaar op 8chan. De Amerikaanse politie onderzoekt de inhoud en herkomst van het manifest dat aan de dader uit El Paso wordt gelinkt.

De topman van Cloudflare, Matthew Prince, noemde 8Chan in een verklaring “een beerput van haat” en legt uit: “Ze hebben bewezen dat ze wetteloos zijn en die wetteloosheid heeft meerdere tragische doden veroorzaakt”. De oprichter van 8chan, Fredrick Brennan, had zondag al opgeroepen te stoppen met het forum. “Het doet de wereld geen goed. Het is volkomen negatief voor iedereen behalve de gebruikers.” Brennan is inmiddels niet meer betrokken bij 8chan.

Doelwit

Door het wegvallen van de beveiliging is 8chan een makkelijk doelwit voor cyberaanvallen. Vermoedelijk ging de website daarom kort na de bekendmaking van Cloudfare offline. Via Twitter lieten de beheerders van 8chan weten dat de site waarschijnlijk zo’n 24 tot 48 offline zal blijven. Tegenover de BBC liet een van de huidige beheerders van 8chan weten dat reeds een nieuwe cyberbeveiligingsfirma in de arm genomen is.

Het is niet de eerste keer dat Cloudfare zijn handen van een omstreden website af trekt. In 2017 beëindigde het bedrijf zijn contract met The Daily Stormer, een neonazistische website, maar ook dat extreemrechtse platform was binnen afzienbare tijd weer in de lucht. Topman Prince waarschuwde maandag dat ook 8chan zichzelf zeer waarschijnlijk opnieuw zal opbouwen. “Het verwijderen van 8chan haalt van ons de druk weg, maar het haalt niets uit tegen het voortwoekeren van haatsites op het internet.”

