‘Trump wil justitieminister ontslaan’

Zijn voorheen hondstrouwe minister zei eerder deze week dat zijn ministerie geen bewijs heeft gevonden van de vermeende verkiezingsfraude die de uitslag van de presidentsverkiezingen zou veranderen.

De Washington Post meldt dat Trump zo boos is dat hij overweegt Barr te ontslaan. Ondertussen heeft Trump vanuit het Witte Huis een 46-minuten durende speech opgenomen, die hij ‘zijn belangrijkste speech in zijn carriere’ heeft genoemd. Het filmpje wordt door Amerikaanse media afgedaan als ‘geraaskal’ van ‘een president die steeds meer de grip op de realiteit verliest’.

In het filmpje claimt Trump nog altijd dat er op grote schaal fraude is gepleegd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en hij de rechtmatige winnaar is. Tot nu toe is hier geen enkel bewijs voor gevonden, wat nu dus ook wordt bevestigd door één van zijn zijn loyaalste bondgenoten.

Want dat is – of was – justitieminister William Barr, die zijn baas tot nu toe vaak de hand boven het hoofd heeft gehouden. De minister staat bekend om zijn omstreden visie op de scheiding der machten: volgens Barr hoeft de president zich maar weinig aan te trekken van de rechterlijke macht en het parlement. Die positie kwam Barr meermaals op kritiek te staan, net als de manier waarop hij zijn ministerie gebruikte om politieke vrienden van Trump te helpen.

Zo stapten begin dit jaar stapten alle vier de aanklagers op in het proces tegen Roger Stone, fixer van Trump, toen de strafeis tegen Stone van bovenaf werd bijgesteld. Ook ontsloeg het ministerie deze zomer de New Yorkse aanklager Geoffrey Berman die onderzoek deed naar Trumps advocaat Rudy Guiliani – die aanvankelijk weigerde op te stappen.

Maar nu lijkt ‘Trump's waakhond’ dus uit de gratie bij zijn baas. Trump zou Barr niet alleen willen ontslaan vanwege diens uitspraken over de tot dusver onbewezen verkiezingsfraude die volgens Trump heeft plaatsgevonden, maar ook omdat Barr te weinig zou hebben gedaan om vermeende misstappen van de federale politiedienst FBI richting Trumps campagneteam aan te tonen. Trump zou woensdag continu over zijn justitieminister hebben geklaagd, maar is er op de president ingepraat om te voorkomen dat hij Barr ontslaat.

In 2018 ontsloeg Trump Barrs voorganger Jeff Sessions uit woede omdat die weigerde in te grijpen in het onderzoek door speciale aanklager Robert Mueller naar vermeende samenwerking tussen de Trumpcampagne en het Kremlin.

Ondertussen hebben bijna al staten de verkiezingsuitslag gecertificeerd. Op 14 december komt het electoral college – bestaande uit de de kiesmannen – bij elkaar om hun stem uit te brengen volgens deze uitslagen. Deze stemmen zullen op 6 januari door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden geteld; vervolgens zal Biden tot president worden uitgeroepen en op 20 januari in Washington worden geïnaugureerd als 46ste president van de Verenigde Staten.

Lees ook:

Wordt Trump straks aangeklaagd? Er hangen hem verschillende zaken boven het hoofd

Als Donald Trump straks het Witte Huis verlaat, hangen hem verscheidene rechtszaken boven het hoofd. Hoewel zijn opvolger Joe Biden al heeft gezegd hem geen gratie te verlenen,is nog niet duidelijk of Trump ook echt zal worden vervolgd.