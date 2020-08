Trump wil Harris afschilderen als ongeschikt, maar weet nog niet hoe

Op de Trumpvriendelijke zender Fox News werd de aankondiging van de Democratische running mate in de eerste plaats gebruikt om de presidentskandidaat belachelijk te maken. “De oppassers van Joe Biden hebben aangekondigd dat ze Kamala Harris voor hem hebben uitgekozen”, zo begon Tucker Carlson zijn openingsmonoloog in het best bekeken opinieprogramma van de Amerikaanse nieuwszenders.

Carlson sloot daarbij aan bij de suggestie die Donald Trump en zijn politieke bondgenoten graag mogen wekken: dat Biden (77) oud, vermoeid en geestelijk niet meer helemaal bij de tijd is.

Maar nu er een compleet Democratisch kandidatenkoppel is, waarin de plaatsvervanger een allerminst uitgeblust ogende 55-jarige is, willen ze natuurlijk ook Harris zelf als ongeschikt afschilderen. En ze lijken nog niet goed te weten hoe.

‘Vals en gemeen’

Donald Trump zelf kwam tijdens een persconferentie dinsdagmiddag niet veel verder dan dat ze ‘vals’ en ‘gemeen’ was, woorden die hij steevast gebruikt om vrouwen te karakteriseren, zoals zijn tegenstandster Hillary Clinton in 2016, en kritische journalisten. Harris wil volgens hem de belastingen verhogen en oliewinning door fracking verbieden - maar dat is een verwijt dat je bijna elke Democraat kunt maken.

Gebruikelijk is dat de partijen het verleden van elkaars kandidaten uitpluizen om uitspraken en daden te vinden die mogelijk niet deugen. Woordvoerders van de Republikeinse partij kozen voor die aanpak, maar leken onzeker over wat precies het probleem is. Harris werd verweten dat ze meeliep in demonstraties van Black Lives Matter en dus tegen de politie is. Maar ze zou ook in haar tijd als aanklager in Californië veel te streng zijn geweest, bijvoorbeeld door ouders strafrechtelijk aan te pakken als hun kinderen spijbelden.

Zoals verwacht halen de Republikeinen ook de aanvaring van stal tussen Harris en Biden tijdens een tv-debat voor de Democratische nominatie, toen ze hem verweet racistische Congresleden te hebben geprezen. Ze zei er uitdrukkelijk bij dat ze hem geen racist vond, maar in interviews suggereren prominente Republikeinen van wel, en dat het niet veel goeds voorspelt voor hun samenwerking.

Het probleem daarmee is, dat die twee inmiddels weer hartelijk met elkaar omgaan. Fox-commentator Tucker Carlson kan daar twee verklaringen voor bedenken: “Hij heeft haar vergeven dat ze hem een racist heeft genoemd. Of hij weet het al niet meer.”

Lees ook:

Running mate Kamala Harris is meer dan een kleuraccent voor presidentskandidaat Biden

Met de keuze voor Kamala Harris moet Joe Biden in november de presidentsverkiezingen winnen van Donald Trump. Hij lijkt zo belangrijke groepen en vleugels van de Democratische partij tegemoet te komen. Harris is hoe dan ook in staat het roer van Biden over te nemen.