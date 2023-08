Trump was er niet. Toch gingen de Republikeinen volop het debat met hem aan

“Ik ben de enige op dit podium die zich niet heeft laten omkopen, dus ik kan het zeggen: klimaatverandering is een verzinsel. Er gaan meer mensen dood aan slecht klimaatbeleid dan door klimaatverandering.”

Snel pratend, druk gebarend en met standpunten die zelfs in de Republikeinse partij ondertussen velen te ver gaan, was zakenman Vivek Ramaswamy woensdagavond de smaakmaker van het eerste Republikeinse kandidatendebat. Acht gegadigden waren naar Milwaukee in Wisconsin gekomen. Daar wordt volgend jaar augustus ook, op de partijconventie, de winnaar van de voorverkiezingen op het schild gehesen als kandidaat van de partij.

‘We leven in donkere tijden’

Als de peilingen niet bedriegen, wordt dat Donald Trump. Die nam niet de moeite om naar Milwaukee te komen. Maar met Ramaswamy leek er soms een jongere versie te staan. “We leven in een donkere tijd in Amerika”, zei hij toen het over de misdaad en de vele drugsdoden ging. Dat leek een echo van de ‘Amerikaanse slachting’ waarover Trump het had in zijn eerste toespraak als president in 2017.

Hij kreeg over het klimaat weerwerk van Chris Christie, ex-gouverneur van New Jersey, die hem vergeleek met een ontspoord ‘intelligent’ computerprogramma: “Ik heb nu al genoeg van een vent die klinkt als ChatGPT.”

Zoals verwacht trok Christie ook van leer tegen de afwezige Donald Trump. Of diens verzet tegen de uitslag van de presidentsverkiezingsuitslag van 2020 en het achterhouden van staatsdocumenten na zijn presidentschap nu strafbaar waren of niet, het was ‘beneden de waardigheid van een president van de Verenigde Staten.’

Riante voorsprong

Tot het laatst toe had Christie de ex-president uitgedaagd om aan het debat deel te nemen, maar die had het advies gevolgd van zijn campagnestaf. Die redeneerde dat hij zich echt niet meer hoeft voor te stellen aan de kiezers. Hij zou zijn riante voorsprong (gemiddeld 52 procent in de laatste peilingen) alleen maar in de waagschaal stellen door zich als boksbal te laten gebruiken voor een concurrent als Christie.

Ook Asa Hutchinson, de ex-gouverneur van Arkansas, nam Trump op de korrel. Hij citeerde juristen die zeggen dat Trump door zijn rol bij de bestorming van het Capitool volgens de Grondwet geen president meer kan worden.

Maar zowel hij als Christie komen er tot nu toe in de peilingen amper aan te pas, met respectievelijk 3,3 en 0,7 procent. De enige die Trump nog enigszins in het vizier heeft, ook al is hij in de peilingen op de terugtocht, is Ron DeSantis, ex-gouverneur van Florida, met 15 procent. DeSantis bekritiseerde Trump woensdagavond nauwelijks. In plaats daarvan presenteerde zich als iemand die even hard als Trump, maar effectiever dan hij, zal vechten voor de door de elite geminachte gewone Amerikanen. “We zitten nu in de rotzooi omdat de lockdowns gedurende covid een fout waren. In Florida hielden we de staat vrij.”

Vivek Ramaswamy

Maar Vivek Ramaswamy (10 procent) leek de mantel van Trump effectiever te stelen, met radicale ideeën zoals de ex-president die vaak lanceerde zonder ze uit te voeren. Zo wil hij het Amerikaanse leger de grens met Mexico over sturen om daar de drugskartels aan te pakken. Als enige kandidaat beloofde hij Trump gratie te verlenen als die wordt veroordeeld in een van de twee federale strafzaken die tegen hem lopen.

Mike Pence, voormalig vice-president onder Trump, stond voor de lastige taak zowel de prestaties van ‘de regering Trump-Pence’ te verdedigen als zijn uiteindelijke ‘verrraad’ van Donald Trump – zoals die en zijn aanhang dat zien. Hij weigerde immers, als voorzitter van het Congres op 6 januari 2021, de erkenning van de verkiezingswinst van Joe Biden in 2020 op te schorten. “Ik koos voor de Grondwet en dat zal ik altijd doen.” Gratie voor Trump zou hij overwegen, zei hij tegen Ramaswamy, maar: “Ik weet niet waarom je aanneemt dat Donald Trump voor deze misdaden veroordeeld zal worden. Dat is het verschil tussen u en mij. Ik heb gratie gegeven toen ik gouverneur van Indiana was. Meestal volgt dat op de vaststelling van schuld en berouw van de veroordeelde.”

Ook de andere drie kandidaten ontzagen de ex-president grotendeel, en spaarden zelfs DeSantis. In plaats daarvan probeerden ze hun eigen sterke punten te benadrukken.

Haley kreeg het aan de stok met Ramaswamy

Nikki Haley, voormalig gouverneur van South Carolina en net als Ramaswamy van Indiase afkomst, presenteerde zich als een Republikein uit het tijdperk voor Trump, maar van de generatie na hem: conservatief, betrouwbaar en deskundig. Ze is van alle kandidaten degene met de meeste ervaring met buitenlandse politiek, een belangrijke taak van de president, want ze was onder Trump ambassadeur bij de Verenigde Naties. Ze kreeg het aan de stok met Ramaswamy, die als een van de weinigen vond dat de steun aan Oekraïne geen goede besteding was van Amerikaans overheidsgeld.

Weer een heel andere strategie liet Tim Scott zien, senator uit South Carolina en de enige zwarte in het gezelschap. Hij hoopt op te vallen als de aardigste, meest optimistische en diepst gelovige van de kandidaten. Hij noemde zijn alleenstaande, hardwerkende moeder net zo vaak als Doug Burgum, gouverneur van de staat North Dakota, zijn opgroeien in een stadje van maar 300 inwoners.

De niet deelnemende Trump lachte woensdagavond om alle openlijke of indirecte aanvallen. En hij probeerde de kijkcijfers ernaar te drukken. Tegelijk met het debat, dat werd uitgezonden door de rechtse zender Fox News, liet hij een interview streamen met Tucker Carlson, een onlangs door Fox News ontslagen presentator. Daarin hield hij vol dat de menigte aanhangers die op 6 januari 2021 het Capitool bestormde ‘vol liefde en eenheid was’, en alleen ‘vol haat over wat ze ons land hebben aangedaan’.

Donderdagavond zal Trump zich melden bij de gevangenis in Atlanta om officieel gearresteerd te worden, en op borgtocht vrijgelaten, in het kader van de strafzaak die tegen hem loopt in Georgia in verband met de presidentsverkiezingen van 2020. Zijn advocaten spraken met de sheriff af dat het ’s avonds zou gebeuren, wanneer de kijkcijfers het hoogst zijn.

De Amerikaanse staat Georgia klaagt Donald Trump samen met achttien anderen aan voor het manipuleren van de verkiezingsuitslag in 2020. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een bijzaak, maar juist deze zaak is gevaarlijk voor de oud-president.