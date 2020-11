Trump vreest de poststemmen en roept de rechter te hulp

De winst die hij eerst voorbarig opeiste, dreigde Donald Trump nog geen dag later te ontglippen. Zijn Democratische uitdager Joe Biden, zo bleek woensdag, had de presidentsverkiezing gewonnen in de belangrijke sleutelstaat Wisconsin. Bij de nog voortgaande tellingen in vijf andere staten leek ook Biden in het voordeel te zijn. Maar een zekere winnaar blijft nog uit.

Trump eiste onmiddellijk een hertelling in Wisconsin. Maar zelfs onder zijn politieke vrienden kreeg hij daar weinig bijval voor. De voormalige Republikeinse gouverneur van de staat, Scott Walker, herinnerde hem eraan dat Trump bij zijn verkiezing in 2016 aan een hertelling enkele honderden stemmen had overgehouden, terwijl hij nu in Wisconsin zo'n 20.000 stemmen achter stond.

In buurstaat Michigan leek Trump hetzelfde te overkomen: hij begon met een voorsprong, maar dat werd steeds meer een achterstand. Ook Michigan had op dat moment alleen nog poststemmen te verwerken, en die methode wordt verhoudingsgewijs vaker door Democraten gekozen dan door Republikeinen. De verwachting was dan ook dat de kiesmannen van Michigan eveneens naar Biden zouden gaan. Daarmee zou de Democraat dicht bij de voor een overwinning vereiste 270 kiesmannen komen in het college dat de president aanwijst.

Rechtszaak

Trumps reactie was het aanspannen van een rechtszaak: hij eiste dat het tellen in Michigan en Pennsylvania gestopt zou worden, totdat zijn vertegenwoordigers ‘serieuze toegang’ zouden krijgen tot de ruimten waar geteld werd. Poststemmen die tot dan toe waren verwerkt, zouden opnieuw geteld moeten worden.

In een tweet suggereerde Trump dat er in de nacht na de verkiezingen vreemde dingen waren gebeurd: “Gisteravond lag ik voor, vaak flink ook, in veel sleutelstaten, bijna steeds door Democraten bestuurd. En toen, een voor een, was het weg, als door toverij.”

Zijn uitdager Joe Biden hield woensdagavond een toespraak, waarin hij niet zoals Trump de overwinning opeiste, maar toonde zich trots dat hij meer stemmen had gekregen dan welke presidentskandidaat ooit in de geschiedenis van de VS. Hij sprak het vertrouwen uit dat hij zou winnen, dankzij de kiesmannen van Michigan en Pennsylvania. Hij eiste het tellen van alle stemmen. “Niemand neemt ons onze democratie af, nu niet en nooit niet.”

Tellen nog bezig

Dat tellen ging gisteravond ook nog door in de staten Pennsylvania, North Carolina, en Nevada. Winst in een of meer van deze staten zou elk van de kandidaten nog naar een totaal van 270 of meer naar kiesmannen en het presidentschap kunnen brengen. Alleen de ontwikkeling in North Carolina leek gunstig voor Trump.

Het langst zullen de Amerikanen op een beslissing wachten als Pennsylvania de doorslag moest geven. Daar moesten woensdagavond nog een miljoen poststemmen geteld worden, en zijn bovendien stembiljetten die uiterlijk dinsdag op de bus werden gedaan nog tot en met vrijdag welkom.

Machtsverhouding Congres

Even onzeker als de uitslag van de presidentsverkiezingen was woensdag de machtsverhouding de komende twee jaar in het Congres. In het Huis van Afgevaardigden was het wel duidelijk. Daar leverden de Democraten een handvol zetels in, maar behielden hun meerderheid.

In de Senaat, waar gestreden werd om 35 van de 100 zetels, hadden de Democraten gehoopt hun minderheid van 47 in een meerderheid om te zetten. Daarvoor moesten ze per saldo minstens drie zetels winnen, maar tot gisteravond stonden ze nog maar op een winst van één. Over vier zetels waar ze nog een kans op dachten te maken, moest de beslissing woensdagavond nog vallen.

Terwijl bij Democraten de hoop groeide dat Joe Biden begin volgend jaar tot president zal worden beëdigd, vreesden ze daarom tegelijkertijd dat hij vanaf het begin aan de politieke ketting zou liggen van een door de Republikeinen beheerste Senaat.

Lees ook:

Of het nou Trump of Biden wordt, ‘Amerika is gedoemd tot blijvende polarisatie’

Zijn de Amerikaanse verkiezingen historisch te noemen? Historicus James Kennedy volgt de verkiezingen in zijn moederland op de voet. Volgens hem begon de polarisatie in de VS al rond de eeuwwisseling. ‘Dit is geen grote breuk met het verleden.’