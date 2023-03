Trump verwacht dinsdag arrestatie, roept op tot protest

Trump zegt niet om wat voor aanklachten het gaat, maar het draait vermoedelijk om een onderzoek dat zich richt op een betaling van 130.000 dollar aan pornoster Stormy Daniels, van wie de echte naam Stephanie Clifford is. Die betaling werd enkele weken voor de presidentsverkiezingen van 2016 gedaan, naar verluidt om te voorkomen dat zij naar buiten zou treden over een affaire die ze jaren eerder met Trump zou hebben gehad. Trump zelf ontkent dat

Op Truth Social verwijst Trump zaterdag naar “illegale lekken vanuit een corrupt en zeer politiek kantoor van de officier van justitie in Manhattan” en roept hij op tot protest. “De leidende Republikeinse kandidaat en voormalig president van de Verenigde Staten van Amerika zal volgende week dinsdag worden gearresteerd. Demonstreer, neem onze natie terug.”

Het bericht is niet bevestigd door de openbaar aanklager, maar er wordt volop gespeculeerd dat een aanklacht waarschijnlijk is. Als Trump wordt aangeklaagd zou hij de eerste voormalige president worden die strafrechtelijk wordt vervolgd. Het zou ook zijn poging om de Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024 te worden in gevaar brengen, al zei hij zelf dat ook als hij wordt aangeklaagd doorgaat met zijn campagne.

Getuigen

Daniels had woensdag een ontmoeting met de aanklagers. Haar advocaat heeft laten weten dat zij heeft ingestemd zichzelf beschikbaar te stellen als getuige, of voor verder onderzoek. Trump is eerder deze maand uitgenodigd door het team van openbaar aanklager Alvin Bragg om te getuigen, maar hij zou dit hebben geweigerd. Volgens juridische experts is de uitnodiging een teken dat de aanklacht nabij is.

Het onderzoek is een van de vele juridische problemen waarmee Trump wordt geconfronteerd terwijl hij de Republikeinse nominatie voor het presidentschap probeert binnen te halen. In de staat Georgia onderzoekt een aanklager de pogingen van Trump en zijn bondgenoten om zijn verkiezingsverlies in 2020 in de zuidelijke staat ongedaan te maken. Ook loopt er een landelijk onderzoek tegen Trump naar zijn omgang met geheime documenten en zijn mogelijke betrokkenheid bij de aanval op het Capitool begin 2021.