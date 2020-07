Trump verruilt van vijand: van het coronavirus naar ‘links fascisme’

Volgens Donald Trump en zijn adviseurs zijn fascisten de demonstranten die het federale gerechtsgebouw in Portland belagen, dat heldhaftig wordt verdedigd door ruim honderd speciaal daarvoor ingevlogen grensbewakers.

In een instructie voor medewerkers hoe ze met de media moeten praten over Portland, en over de protesten in Los Angeles en Seattle, staat dat het gaat om ‘linkse fascisten die Amerika willen vernietigen’.

Dat klopt als je afgaat op de verslaggeving van rechtse media als Fox News. Die laten zien hoe linkse demonstranten met vuurwerk op openbare gebouwen schieten en politiemensen een ellendig einde toewensen. Fox wijst er nadrukkelijk op dat in veel steden het inkrimpen van politiekorpsen op de agenda staat.

Dat moet allemaal zijn beslag nog krijgen. De dood van George Floyd in Minneapolis, die de aanleiding voor de krimpplannen was, is nog maar negen weken geleden gebeurd. Ondanks dat schrijft de Republikeinse ex-politicus en Trump-adviseur Newt Gingrich op de website van Fox News alvast : “Je ziet wat het resultaat van die waanzin is.”

Rechts rapaille

Nee, het fascisme vind je aan de andere kant van die scheidslijn in Portland, schrijft columnist Will Bunch in de Philadelphia Inquirer. Wat die agenten doen, is ‘tv-fascisme’ volgens hem. “Deze mistige, van traangas doordrenkte nachten in het noordwesten zaten er al vijf jaar aan te komen. Het is de onvermijdelijke climax van een verhaallijn die begon op een ochtend in juni 2015, toen Donald Trump een vergulde roltrap af kwam om een beweging te bouwen van rechts rapaille met een speech vol haat tegen Mexicanen.”

Volgens journalist Anne Applebaum van tijdschrift The Atlantic voert Trump in Portland ‘een autoritaire vertoning’ op, helemaal volgens het recept dat in Rusland Vladimir Poetin creëerde.

Zo ziet de Britse historicus Andrew Gawthorpe, van de Universiteit Leiden het ook. Trump doet het door innovatief gebruik te maken van zijn bevoegdheden én de 60.000 agenten van het na 9/11 ingestelde ministerie van binnenlandse veiligheid.

Traangas en pepperspray

Het is een probleem dat volgende regeringen moeten aanpakken. “Anders is niet te zeggen hoe ver een toekomstige president kan gaan met deze geweldcocktail.”

De Democratische senator Ron Wyden, die woont in Portland, waarschuwt hiervoor tegen de Britse krant The Guardian. “Tenzij Amerika nu meteen een lijn in het zand trekt, denk ik dat we in de loop staren van de staat van beleg, midden in een presidentiële verkiezingscampagne.”

Hij vertelde over een gesprek met een juridisch adviseur van het hoofd van de nationale inlichtingendiensten. “Ik vroeg hem bij herhaling wat de grondwettelijke rechtvaardiging was voor wat de regering-Trump in mijn stad doet. Hij ontliep de vraag volkomen. Hij zei een paar keer: “Ik wens de bewoners van je stad het allerbeste”.

De protesten daar volgen inmiddels een vast patroon. De demonstratie begint vreedzaam. De meeste mensen gaan na afloop naar huis. Een harde kern gaat daarna op het gerechtsgebouw af. Dan is het tijd voor traangas, pepperspray en rubberkogels als antwoord.

Na zo’n confrontatie is de menigte de volgende dag nog groter. In steeds meer steden komen daardoor de Black Lives Matter demonstraties weer op gang.

Corona

In het Witte Huis wordt niet met teleurstelling gekeken naar deze oplaaiende protesten. Integendeel! Trumps regering lijkt voorlopig niet te kunnen winnen van wat hij ‘de onzichtbare vijand’ noemt, het coronavirus.

Nu geeft Trump de voorkeur aan ‘een monster’ dat iedereen kan zien: protesten tegen racisme. Hij heeft nog 99 dagen om de kiezers te overtuigen dat zij die vijand het meest moeten vrezen.

