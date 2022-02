Trump verdrinkt in de rechtszaken, maar daar gedijt hij ook bij

Liever laat hij een bataljon advocaten namens zich spreken, maar ergens de komende twee weken moet oud-president Donald Trump toch hoogstpersoonlijk onder ede een verklaring afleggen in het onderzoek van de staat New York naar financiële malversaties bij de Trump Organization. Tegelijk met die rechterlijke beslissing kwam er nog een explosief nieuwtje uit hetzelfde onderzoek: accountantsfirma Mazars USA verbreekt de banden met Trump, en verklaarde officieel dat het niet langer achter de juistheid van de financiële jaarverslagen staat die het jarenlang voor hem produceerde.

Als een accountantsfirma zich genoodzaakt ziet om publiekelijk zulke anti-reclame voor zichzelf te maken, moeten ze in New York wel écht iets op het spoor zijn, zo was de teneur in veel commentaren. Bovendien kreeg Trump niet alleen in deze procedure slecht nieuws te verwerken. Zo besliste het Hooggerechtshof dinsdag dat de parlementaire commissie die de opstand van 6 januari 2021 onderzoekt, documenten mag bekijken over de activiteiten van Trump op die dag. Ook andere zaken tegen Trump boekten vooruitgang, tegen de juridische bezwaren van diens advocaten in.

Op dit moment is Trump verwikkeld in bijna twintig rechtszaken, zowel civiele als strafrechtelijke, over zijn financiën, zijn rol bij de afgelopen verkiezingen, seksueel wangedrag of machtsmisbruik in zijn tijd als president. Sommige van zijn politieke tegenstanders hopen dat hij bezwijkt onder het gewicht van al die procedures, zodat hij zich niet opnieuw kandidaat kan stellen voor de presidentsverkiezingen in 2024.

Letitia James, hoofdaanklager van de staat New York, bereikte een succes in haar onderzoek tegen de Trump Organization. Beeld AP

Trump krijgt juist energie van loopgravengevechten in de rechtszaal

Maar die tegenstanders zullen zich ook realiseren dat een gemiddelde Amerikaan vele slapeloze nachten krijgt van zoveel juridische problemen, maar dat Trump juist energie lijkt te krijgen van loopgravengevechten in de rechtszaal.

In 2016, voor hij president werd, rekende de krant USA Today al eens uit dat Trump en zijn bedrijven op dat moment al 3500 verschillende rechtszaken achter de rug hadden, waarvan 1450 als aangeklaagde partij. Geen van die zaken deerden hem uiteindelijk echt, net zoals alle onderzoeken die tegen hem werden aangespannen in zijn tijd als president uiteindelijk doodsloegen. Trump is een soort juridische boeienkoning, die zich al jarenlang uit iedere benarde situatie weet te redden.

Bovendien kan Trump de rechtszaken ook omwisselen in politiek krediet bij zijn vaste aanhang. Dat de elite achter hem aanzit, is zijn centrale politieke boodschap; de waterval aan rechtszaken bewijst dat punt alleen maar.

Nieuw is dat veel van de zaken nu door zwarte aanklagers worden gevoerd. In New York leidt Letitia James het onderzoek, de aanklager die ook de val inluidde van de Democratische gouverneur Andrew Cuomo, door een onderzoek te starten naar diens seksueel grensoverschrijdend gedrag. In Georgia leidt aanklager Fani Willis het onderzoek tegen de manier waarop hij de verkiezingsuitslag probeerde te beïnvloeden. Trump probeert dat gegeven nu tot een strijdpunt in de cultuuroorlog te maken. Hij heeft al meermalen geroepen dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht door ‘radicale racistische aanklagers’.

Een bloemlezing van de rechtszaken tegen Trump 1. De opstand van 6 januari Een commissie van het Huis van Afgevaardigden probeert te achterhalen wat er allemaal gebeurde in de opmaat van de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari 2021. Dit is een parlementair onderzoek, geen juridische procedure, maar veel schermutselingen vinden in de rechtszaal plaats, en er kunnen strafbare feiten aan het licht komen. Tot aan het Hooggerechtshof vocht Trump tevergeefs om zijn documenten weg te houden bij de commissie. Inmiddels is ook gebleken dat Trump sommige staatsgeheime documenten mee naar huis heeft genomen, in plaats van ze over te dragen aan het Nationaal Archief, zoals verplicht is. 2. Financiële malversaties De staat New York en de lokale aanklager van Manhattan doen samen onderzoek naar fraude bij de Trump Organization, de holding voor veel van Trumps bedrijven. Die zou bepaalde bezittingen soms te laag hebben gewaardeerd om te ontkomen aan belastingen, en soms te hoog om hogere leningen te krijgen. Trump en zijn kinderen Donald jr. en Ivanka worden de komende tijd onder ede verhoord door aanklager Letitia James. 3. Verkiezingsfraude De districtsaanklager van Fulton County is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de pogingen van Trump om de verkiezingsuitslag in Georgia naar zijn hand te zetten. Na zijn nederlaag telefoneerde die met zijn partijgenoot Brad Raffensperger, verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, en vroeg hem om ‘11.780 stemmen te vinden’. 4. Gewonde agenten Verschillende agenten van de Capitol Police die gewond raakten bij de door Trump aangewakkerde bestorming van het Capitool op 6 januari hebben civiele zaken aangespannen tegen de toenmalige president. Ook verschillende leden van het Huis van Afgevaardigden hebben zaken tegen Trump persoonlijk aangespannen. 5. Machtsmisbruik Alexander Vindman is de luitenant-kolonel die door het Congres werd opgeroepen om te getuigen tijdens de eerste impeachment van Trump, en daarna werd gedegradeerd. Hij begon een zaak tegen Trump omdat hij daar vergelding in ziet. Ook Michael Cohen, de voormalige advocaat en fixer van Trump, begon in december een zaak tegen Trump wegens machtsmisbruik. 6. Seksueel misbruik E. Jean Carroll, decennialang de adviescolumnist van Elle, zegt dat Trump haar in de jaren negentig met geweld tot seks probeerde te dwingen. In de civiele zaak die ze tegen hem heeft lopen, probeert ze hem te dwingen tot het afstaan van DNA. Ze zegt dat ze de zaak ‘nooit zal schikken’.

