Trump verdedigt ‘manier van leven sinds Columbus’, terwijl overal Columbus-beelden worden neergehaald

Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten worden Columbus-beelden al dan niet vrijwillig van hun sokkel getrokken. Tot frustratie van president Trump die wil voorkomen dat 'de geschiedenis wordt uitgewist’.

President Donald Trump heeft tijdens de viering van de Onafhankelijkheidsdag in het Witte Huis gezegd “de Amerikaanse manier van leven te zullen verdedigen” die is begonnen met de ontdekking van Amerika door de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus (1451-1506). Columbus ontdekte het continent in 1492 op een reis voor het Spaanse hof en legde daarmee Amerika open voor kolonisatie door Europeanen.

Op dezelfde dag werd er 50 kilometer verderop in Baltimore een standbeeld van Columbus van zijn sokkel gehaald en in de haven gegooid. Dat gebeurt de afgelopen weken op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten, tot frustratie van Trump. In Washington zei de president dat hij “niet toestaat dat boze groepjes mensen standbeelden vernielen, de geschiedenis uitwissen, de jeugd indoctrineren en onze vrijheden vertrappen”.

Demonstranten trekken het standbeeld van Columbus neer in Baltimore. Beeld SPENCER COMPTON via REUTERS

Verschillende staten worstelen al langere tijd met hun monumenten die te maken hebben met het slavernijverleden en de vraag of die nog wel een (prominente) plaats in de openbare ruimte verdienen.

Na de dood van George Floyd is die discussie in een stroomversnelling gekomen. De Black Lives Matter-protesten die overal ontvlamden, richten zich niet alleen tegen politiegeweld, maar ook tegen andere symbolen van racisme in de VS. Zo kregen op 1 juni demonstranten in Richmond, die tegen het beeld van Robert E. Lee protesteerden, nog een lading traangas over zich heen. Een paar dagen later kondigden de gouverneur van Viriginia en de burgemeester van Richmond aan dat Lee en de andere vier standbeelden van Burgeroorlog-figuren moesten wijken. “Het was destijds verkeerd, en het is nu verkeerd”, aldus de gouverneur.

Een groep protestanten in Columbus Circle in New York eist verwijdering van het standbeeld aldaar. Beeld Getty Images

‘Columbus vertegenwoordigt genocide’

Ook Christoffel Columbus is een belangrijk doelwit. De ‘ontdekker’ van Amerika vertegenwoordigt genocide van de inheemse bevolking en racisme, zeggen de demonstranten. Op verschillende plekken worden Columbus-beelden van hun sokkel getrokken. Soms door demonstranten, soms door hernieuwde inzichten van lokale overheden - al dan niet onder druk van demonstranten.

Zo werd in Richmond een beeld omver getrokken en in het water gegooid het in het water en werd ook in Boston werd een beeld van Columbus onthoofd. In Atlantic City verwijderde de gemeente zelf een standbeeld en in de stad Columbus (Ohio), nota bene vernoemd naar de ontdekkingsreiziger, ging ook een beeld van zijn sokkel na protesten. De gemeente zegt het te vervangen ‘door een kunstwerk dat diversiteit reflecteert’. In de stad is ook een petitie waarin wordt opgeroepen de naam van de stad te veranderen in Flavortown, die inmiddels 120.000 keer is ondertekend.

Het Columbus-standbeeld in het water in Richmond, Virginia op 9 juni. Beeld AFP