Trump verbiedt nekklem en komt demonstranten kleine stapjes tegemoet

Wat president Donald Trump betreft is het afgelopen met het toepassen van de nekklem door politieagenten, tenzij een agent voor zijn leven vreest. Er moet een landelijk instituut komen dat de kwaliteit van politiekorpsen vaststelt, en een register van agenten die zich misdragen. Trump ondertekende dinsdag een besluit dat meewerken aan die maatregelen verplicht stelt, op straffe van het wegvallen van financiële steun van de federale overheid.

Het presidentiële decreet is de eerste concrete maatregel die tegemoetkomt aan de demonstraties in de VS na het doden van een aantal ongewapende zwarte Amerikanen door politieagenten. Trump betuigde in een toespraak zijn medeleven met hun familie: "Ik wil dat jullie weten dat alle Amerikanen met jullie mee rouwen. Jullie geliefden zullen niet vergeefs gestorven zijn." Maar hij putte zich ook uit in loftuitingen aan de politie, en benadrukte het belang van misdaadbestrijding.

Maatregelen komen maar deels aan eisen betogers tegemoet

Zijn besluit komt maar voor een klein deel tegemoet aan de eisen van de demonstranten, en van de Democraten in het Congres. In een omvangrijke politiewet die de Democraten hebben ingediend in het Huis van Afgevaardigden wordt de nekklem voortaan hoe dan ook verboden. Verder willen de Democraten een einde maken aan invallen 'zonder kloppen', waarbij de politie zich niet van tevoren bekend maakt - die lopen soms uit op dodelijke schietpartijen, doordat bewoners van een huis denken dat ze met overvallers te maken hebben.

Volgens de Democraten moeten alle agenten verplicht worden tot het dragen van een camera, en moet het gemakkelijker worden het functioneren van een politiekorps te onderzoeken.

Trump en de Republikeinen in het Congres hebben al duidelijk gemaakt dat die hervormingen hen veel te ver gaan. De Republikeinse senator Tim Scott is een tegenhanger aan het voorbereiden van het Democratische wetsvoorstel, dat hij deze week nog wil publiceren. Volgens de eerste berichten sluit dat nauw aan bij het besluit dat Trump heeft ondertekend.

Politiemensen zijn nagenoeg onschendbaar door rechterlijke steun

Een van de heetste hangijzers is de bescherming die agenten nu genieten tegen processen voor schadevergoeding van slachtoffers van onterecht geweld. In een serie uitspraken sinds 1967 heeft het Hooggerechtshof ambtenaren, en met name politiemensen, bijna onschendbaar gemaakt. Om een proces aan te kunnen spannen tegen een agent moet een slachtoffer aantonen dat die niet alleen onwettig handelde, maar tijdens het incident ook had moeten beseffen dat hij fout zat. In de praktijk eisen rechters dat de klager een eerder voorbeeld aandraagt waarin een agent voor precies hetzelfde gedrag werd veroordeeld.

Volgens critici ontstaat zo een cirkelredenering waardoor geen agent ooit voor de rechter op wangedrag aangesproken kan worden. Maandag nog wees het Hooggerechtshof een aantal beroepen af over dit onderwerp. Kennelijk is het Hof tevreden over de huidige praktijk.

De Democraten zijn dat bepaald niet, maar Trump heeft laten weten dat hij een wet die aan die immuniteit een einde maakt, niet zal ondertekenen. De Republikeinse senator Scott zal dat daarom niet in zijn wetsvoorstel opnemen. Evenmin staat in zijn voorstel de mogelijkheid, een ontslagen agent te verbieden ooit nog bij de politie te werken. Dat zou op groot verzet stuiten van de zeer machtige - en de Republikeinse partij welgezinde - politievakbonden. Die hebben ook in het verleden al veel hervormingen geblokkeerd.

