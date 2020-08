Trump verbiedt met decreet Amerikaanse transacties met TikTok

‘De app TikTok kan worden gebruikt voor desinformatiecampagnes die ten goede komen aan de Chinese Communistische Partij en de Verenigde Staten moeten agressieve maatregelen nemen tegen de eigenaren van TikTok om onze nationale veiligheid te beschermen’, schrijft Trump in het bevel.

De decreten van Trump komen neer op een verbod in de VS. Zo kunnen de apps bijvoorbeeld niet meer worden aangeboden in de app-winkels van Google en Apple.

Maandag ging Trump akkoord met de mogelijkheid dat een Amerikaans bedrijf het platform, waarmee gebruikers korte video’s kunnen delen, zou kopen. Maar dat moet dan voor 15 september gebeuren. Microsoft is in onderhandeling met ByteDance over een overname.

Trump kondigde vorige week al aan TikTok te gaan verbieden. Hij vreest dat ByteDance via de populaire app informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid. Zelf heeft het bedrijf dat ontkend.

Over de WeChat-app schrijft Trump in het decreet dat die app ‘automatisch enorme hoeveelheden informatie van zijn gebruikers vastlegt’. Hiermee dreigt volgens hem de Chinese Communistische Partij toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen.

Lees ook:

VS trekken ‘digitale Berlijnse muur’ op tegen Chinese apps

De VS kondigen nieuw beleid aan om Chinese apps te kunnen blokkeren. Critici vrezen voor het uiteenvallen van het wereldwijde web in een aantal machtsblokken.