Trump tergt Iran, want niets doen was politiek riskant

Stilistisch: in ieder geval de eerste uren werd er van de Amerikaanse president, die normaal gesproken zijn vijanden maar al te graag van katoen geeft in toespraken en op Twitter, geen woord vernomen. Alleen een beeld: een tweet met daarin niets anders dan de Amerikaanse Stars and Stripes.

Strategisch: Trump was in de drie jaar dat hij nu president is nooit bang om landen die hem niet ter wille waren te beledigen of te treffen met economische maatregelen. Denemarken kreeg de wind van voren omdat het Groenland niet wilde afstaan, China kreeg invoerrechten aan de broek omdat het niet bereid was tot voldoende concessies over handel. Maar ondanks Trumps uitgesproken voorliefde voor uniformen en bewondering voor stoere generaals, was hij tot nu toe geen grote liefhebber van militaire escalatie, en zeker niet in het Midden-Oosten.



Aanval afgeblazen

In 2017 en 2018 liet hij raketten afvuren op doelen in Syrië omdat het chemische wapens had gebruikt tegen opstandelingen. Maar toen afgelopen zomer Iran een Amerikaanse drone neerschoot en alles klaar stond om als represaille Iraanse doelen te treffen, blies Trump die actie op het laatste moment af, naar eigen zeggen omdat hij een drone niet de 150 doden waard vond die volgens de legerleiding daarbij zouden vallen.

Deze week is dat allemaal anders. Nadat bij een raketaanval in Irak een Amerikaan werd gedood die voor het Amerikaanse leger werkte, namen de VS wraak met een aanval op een door Iran gesteunde militie, waarbij 25 doden vielen. En alsof dat geen escalatie genoeg was, is nu bij een gerichte aanval een zeer hoge Iraanse militair gedood. Qassim Soleimani was als leider van de Quds eenheid van de Revolutionaire Garde verantwoordelijk voor acties tegen Irans vijanden in het buitenland. Wat de VS betreft was hij zodoende leider van een terroristische organisatie – de Quds eenheid kreeg dat etiket officieel opgeplakt in 2007, en vele andere landen volgden dat na. In april dit jaar betitelden de VS ook de Revolutionaire Garde, waar de Quds eenheid deel van uitmaakt, als terroristische organisatie.

Volgens een verklaring die het Amerikaanse ministerie van defensie vrijdagochtend uitgaf, gaf Trump de opdracht Soleimani te doden ‘om Amerikaans personeel in het buitenland’ te beschermen. Hij zou bezig zijn geweest ‘plannen te ontwikkelen om Amerikaanse diplomaten en militairen aan te vallen in Irak en elders in de regio’.



Verklaring

Dat Amerikaanse militairen gevaar lopen aangevallen te worden door strijders die worden gesteund door Iran, is niet nieuw. Als de Amerikaanse bewering klopt dat Iran ook diplomaten in het vizier zou hebben, zou dat een verklaring kunnen zijn voor de doortastendheid – met alle risico’s voor verdere escalatie van dien – van de president.

De afgelopen week werd de ambassade in Bagdad belaagd door pro-Iraanse demonstranten. In de VS gingen de gedachten vanzelf terug naar de bezetting van de ambassade in Teheran van eind 1979 tot begin 1981. En naar de aanval in 2012 op de Amerikaanse diplomatieke vestiging in Benghazi in Libië, waarbij de ambassadeur en drie andere Amerikanen omkwamen.

Die twee gebeurtenissen waren politiek zeer beschadigend voor de betrokken Amerikaanse leiders. De gijzeling van diplomaten in Teheran kostte Jimmy Carter mogelijk zijn tweede termijn als president. En na Benghazi werd de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, door de Republikeinen hardnekkig achtervolgd met onderzoeken die moesten vaststellen of ze tekort was geschoten in het zorgen voor beveiliging. Die onderzoeken op zich brachten haar al politieke schade toe. Maar ze leidden bovendien tot de ontdekking dat ze een privéserver gebruikte voor haar e-mailverkeer als minister, en dat schandaal droeg weer bij aan haar verlies van de presidentsverkiezingen in 2016.

Risico en schrikbeeld

Met de aanval op Soleimani neemt Trump een groot risico, op oorlog in een regio waar hij zich juist zo graag uit zegt te willen terugtrekken. Het is ondenkbaar dat Iran zich met de staart tussen de benen zal terugtrekken uit Irak en andere landen waar het een grote vinger in de pap heeft. Maar niets doen was ook een risico, en dan vooral binnenlands politiek. Meemaken dat Amerikaanse diplomaten iets overkomt, zijn eigen Teheran of Benghazi, met Hillary Clinton die dan bestraffend de vinger heft – dat moet voor Donald Trump een schrikbeeld zijn.