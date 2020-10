Trump-supporters alleen maar strijdlustiger: ‘Ik vind het zelfs geweldig dat hij besmet is geraakt’

Officieel is Jocko’s Pub & Sports Bar gesloten. Maar dat betekent niet dat je niet naar binnen kan. Door de kier van de voordeur heen zegt iemand: “Kom achterom”. Daar, naast een vuilniscontainer, is de achterdeur. Eenmaal binnen blijken een stuk of acht mensen aan de bar te zitten. Zodra we naast hen op een kruk aanschuiven, vertrouwt de barvrouw ons toe dat het de plaatselijke coronaregels zijn in Victorville, een plaatsje van ruim honderdduizend inwoners in de binnenlanden van Californië. Een bar mag alleen beperkt open als er ook eten wordt geserveerd. En Jocko’s heeft nu eenmaal geen keuken.

Desondanks zitten de stamgasten van deze kroeg hier vrolijk samen op een rij. Een aantal van hen kijkt het debat tussen de running mates Kamala Harris en Mike Pence, op één van de televisies die naast het neon Budweiser-logo achter de bar hangen. Wie zich niet voor politiek interesseert, volgt de baseballwedstrijd van de LA Dodgers, op een van de twee televisies ernaast.

Het valt wel mee

“Coronavirus? Hoezo coronavirus?”, roept de 46-jarige Garin Leclean verderop aan de bar, wanneer hij de opmerkingen van de barvrouw opvangt. “Dat is allemaal zo overdreven. Kijk naar ondernemingen als deze, die worden helemaal kapotgemaakt door de maatregelen.”

Zijn twee zeer gespierde collega’s van de federale gevangenis in Los Angeles, met wie hij naar Jocko’s is gekomen om na het werk een biertje te drinken, knikken instemmend. Over virusbesmetting maken ze zich geen zorgen. Sowieso worden ze geregeld op getest het werk. Dat de president vorige week zelf besmet bleek, en na een korte opname in het Walter Reed-ziekenhuis in Maryland nu terug is in het Witte Huis, vindt Leclean alleen maar een bevestiging dat het virus meevalt.

Je moet naar het grote plaatje kijken, is de algemene stemming in deze bar. Het is wel heel toevallig dat precies nu rondom de verkiezingen het coronavirus uitbreekt. Zit daar geen plan in van ‘diepere machten’ om Trump kapot te maken? “We hebben het aan China te danken”, roept Leclean. “En aan de manier waarop de media alles maar overdrijven. Weten jullie in Nederland wel hoe partijdig de media hier zijn?”

Baseball vs politiek

Op de televisie vertelt vicepresident Pence ondertussen dat het plan van de Democratische kandidaten Biden en Harris gelijk is aan de manier waarop de huidige regering het probleem rondom het virus heeft aangepakt.

Wanneer iedereen iets te hevig door elkaar begint te roepen, dreigt de barvrouw met de afstandsbediening in de hand het debat helemaal af te zetten. Het werkt: de rust keert terug. En in die rust is het mogelijk een praatje te maken met de 29-jarige Zach Colmstock, die eigenlijk met zijn vader naar de baseballwedstrijd van de LA Dodgers was komen kijken – hij heeft er zijn Dodgers-pet voor opgedaan. Politiek interesseert hen niet zo.

Donald Trump deed bij terugkomst in het Witte Huis maandag zijn mondkapje af. Beeld AFP

Colmstock is niet razend enthousiast over de manier waarop Trump het virus heeft aangepakt, vertelt hij. “Er zijn wel echt mensen overleden. Mensen hebben familieleden verloren. En dan zegt hij dat het niet zo veel voorstelde nu hij het gehad heeft. Dat kan niet.”

Tegenaanval

Afgelopen week gaf in verschillende peilingen een ruime meerderheid van de Amerikanen aan te vinden dat Trump het virus niet serieus genoeg heeft genomen. Zij vinden dat hij voorzichtiger had moeten zijn, waar ook Harris tijdens het debat weer de nadruk op legt.

De Amerikaanse president, die tijdelijk opmerkelijk stil was op Twitter, heeft intussen de politieke tegenaanval weer volop ingezet. Zowel met een serie tweets geschreven in hoofdletters als met een aantal openbare verschijningen. De boodschap was: het virus krijgt mij er niet onder. En dat is hier in Victorville niet aan dovemansoren gericht geweest. In ieder geval niet bij Leclean, die net terugkomt van het toilet en een volgend biertje bestelt.

“Ik vind het zelfs geweldig dat Trump besmet is geraakt,” zegt hij resoluut. “Hij heeft de ziekte bij de horens gevat en overwonnen. Dat laat maar weer zien dat we echt niet bang hoeven te zijn.”

