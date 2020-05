Trump stuurt de ene na de andere pottenkijker weg

Maar misschien ging het ook wel om een geopolitiek schandaal. Rond wapenaankopen door Saudi-Arabië. Of over onbehoorlijk gebruik van een regeringsvliegtuig. Er is keus genoeg.

President Trump ziet alvast geen probleem in het inzetten van diplomatieke vechtjassen voor huishoudelijke karweitjes. “Ik heb Mike Pompeo liever aan de telefoon met een wereldleider dan dat hij de afwas doet omdat zijn vrouw of zijn kinderen er niet zijn”, zei hij maandag tegen journalisten.

Inspecteurs-generaal zijn institutionele pottenkijkers: ze hebben de taak hun organisatie onafhankelijk door te lichten. Alleen de president mag hen daarom ontslaan. Trump stuurde Linick echter zonder aarzelen de laan uit omdat Pompeo hem dat vroeg. “Ik ken hem niet. Ik zei: wie heeft hem benoemd? En ze zeiden: president Obama. Toen zei ik, oké, ik zal hem ontslaan.”

In het Congres werd het nieuws met verontwaardiging ontvangen, en niet alleen bij de Democraten. Linick is al de vierde inspecteur-generaal die Trump wegstuurt. De Republikeinse senator Chuck Grassley heeft de president naar de concrete reden voor het ontslag gevraagd, die hij volgens de wet moet geven. Tot nu toe heeft Trump alleen gezegd dat hij niet meer ‘het volste vertrouwen’ in Linick heeft. En Pompeo wilde alleen kwijt dat Linick ‘ons werk ondermijnde’.

Schandalen rond Mike Pompeo

Het inzetten van zijn beveiligers voor het ophalen van maaltijden en het oppikken van zijn hond bij de trimsalon zijn maar een paar van de mogelijke schandalen rond Pompeo. Op verzoek van Eliot Engel, een Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, zou Linick ook in de gang van zaken zijn gedoken rond de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië. Die deal, voor 8 miljard dollar, mocht niet van het Congres, maar de regering-Trump liet hem doorgaan door een speciale ‘noodtoestand’ uit te roepen.

Een derde mogelijkheid is dat Linick naar een aantal reizen aan het kijken was die Pompeo maakte naar zijn thuisstaat Kansas, in het vliegtuig van het ministerie. Zijn doel zou niet diplomatiek, maar politiek zijn geweest: Pompeo zou zich voor de verkiezingen in november kandidaat hebben willen stellen voor een senaatszetel. Dat doel zou het gebruik van het regeringsvliegtuig illegaal maken.

Officieel heeft Pompeo tot nu toe gezegd dat hij liever minister blijft. En Trump wil hem niet graag kwijt omdat hij, anders dan zijn voorganger Rex Tillerson, naadloos uitdraagt wat zijn president wil. Zo werd Pompeo de afgelopen weken steeds kritischer over de rol van China bij het uitbreken van de coronapandemie, en suggereerde hij zelfs een tijdlang dat er ‘enorme’ en ‘significante’ aanwijzingen waren dat het virus ontsnapt was uit een laboratorium in Wuhan.

Gouden kandidaat

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, hoopt nog steeds dat Pompeo zich kandidaat stelt als senator voor Kansas. Hij ziet dat als garantie dat de zetel in Republikeinse handen blijft. De Republikeinen zouden zich dan een stuk minder zorgen hoeven maken over het verlies van hun meerderheid in de Senaat.

Of Pompeo tegen die tijd nog zo’n gouden kandidaat is, hangt mede af van wat er nog uit de handen komt van de ontslagen inspecteur-generaal. Formeel mag hij nog dertig dagen zijn werk afronden. Maar gisteren werd bekend dat Linick zijn ministerie niet eens meer inkomt.

