Trump stuurt coronasteunpakket terug naar het Congres

Het meer dan vijfduizend pagina’s tellende pakket ter waarde van 900 miljard dollar werd na maanden van onderhandelen gisteren goedgekeurd door het Congres. Trump noemt het pakket ‘een schande’ in zijn toespraak. Volgens de president gaan er via dat pakket miljoenen naar onder meer andere landen en kunst- en cultuurinstellingen, die volgens hem niet van relevantie zijn.

Trump vraagt het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om de waarde van de steuncheque voor de meeste Amerikanen te verhogen van 600 naar 2000 dollar en wil dat de ‘verspillende en onnodige elementen’ uit de nota worden geschrapt.

Eerder had het Witte Huis juist laten weten dat Trump zijn handtekening onder het coronasteunpakket zou zetten. Het huidige pakket is volgens Trump echter heel anders uitgepakt dan hij had verwacht.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden liet in een reactie op Trump via Twitter weten dat de Democraten akkoord gaan met een verhoging van de waarde van de steuncheque naar 2000 dollar. “De Republikeinen weigerden meermaals te zeggen welk bedrag de president wilde voor de cheques”, aldus Pelosi. Wat haar betreft wordt de verhoging deze week nog in stemming gebracht.

Het pakket dat miljoenen huishoudens en kleine bedrijven door de coronacrisis moet helpen, omvat in de huidige vorm onder meer een eenmalige cheque van 600 dollar voor de meeste Amerikanen en steun voor de miljoenen Amerikanen die sinds het uitbreken van de coronapandemie hun baan zijn kwijtgeraakt. Op zaterdag loopt een vorige steunregeling voor die Amerikanen af.

Ook zou een steunregeling voor worstelende kleine bedrijven worden uitgebreid en zou er meer extra geld naar scholen, luchtvaartmaatschappijen, openbaar vervoer en vaccindistributie gaan.

Biden wil nieuw steunpakket

De aanstaande president van de Verenigde Staten, Joe Biden, kondigde eerder op de dag aan dat zijn regering het Amerikaanse parlement een nieuw coronasteunpakket zal gaan voorstellen.

Het tweede steunpakket is volgens Biden ‘een eerste stap’, maar hij vindt dat de regering meer moet doen. “Hier is de simpele waarheid: onze donkerste dagen in de strijd tegen het coronavirus liggen voor ons, niet achter ons”, zei Biden.

Biden zei in de persconferentie dat hij ervan overtuigd is dat hij eruit komt met de Republikeinse oppositie. Dat Donald Trump binnenkort het Witte Huis verlaat verhoogt volgens hem de kansen op een succesvolle dialoog. “Er zijn nog steeds mensen die niet willen helpen”, gaf hij toe. “maar de overgrote meerderheid van het Congres zal, denk ik, in staat zijn om deze specifieke problemen van nationaal belang op te lossen.”