Trump probeert van alles om het tij nog te keren

Zijn arts gaf een gezondheidsverklaring af die, zoals vaker sinds de Amerikaanse president besmet raakte, het nodige te raden laat. Volgens hem is Trump ‘een stuk langer dan 24 uur koortsvrij’, laten zijn symptomen nog steeds ‘verbetering’ zien en vormt hij ‘geen besmettingsrisico’. Maar virusvrij is de president vermoedelijk nog niet, zo valt af te leiden uit het stilzwijgen over een negatieve virustest.

Tijdens een voorproefje zaterdag, toen Trump vanaf een balkon van het Witte Huis enkele honderden aanhangers toesprak, was hij opmerkelijk kort van stof. In plaats van het aangekondigde half uur was hij na ruim een kwartier al klaar. Maar vrijdag kwam hij op wel dreef tijdens een interview met de koning van de conservatieve praatradio, Rush Limbaugh. Daar maakte hij onder andere nieuws door het taboe-woord ‘fuck’ te laten vallen, toen het over Iran ging.

Merkwaardige beslissingen

De Democraten zijn nog niet zo zeker van Trumps herstel, en vragen zich af of de medicijnen die hij gebruikt hebben bijgedragen aan een aantal merkwaardige beslissingen van de afgelopen week. Een van de bijwerkingen van de dexamethason die de president kreeg, een krachtig steroïde hormoon, is dat het iemand manisch kan maken.

Het zou kunnen verklaren waarom Trump resoluut weigerde een debat met zijn Democratische tegenstander Joe Biden te voeren via een beeldverbinding. Hij eiste uitstel, maar in plaats daarvan werd het debat afgelast. Daardoor heeft hij nu een kans minder om de kiezers te laten zien dat hij Biden kan overklassen - iets wat hij hard nodig heeft gezien zijn achterstand in de peilingen.

Vreemd was ook zijn besluit de onderhandelingen te staken over een stimuleringspakket voor de economie, om enkele dagen later te roepen dat zo’n pakket er wel moet komen, zelfs voor een groter bedrag dan de bijna twee biljoen dollar die de Democraten eisen.

Dat zo'n pakket er voor de verkiezingen nog komt, is onwaarschijnlijk. De Republikeinse meerderheid in de Senaat geeft prioriteit aan het benoemen van de door Trump voorgedragen Amy Coney Barrett in het Hooggerechtshof.

Trump houdt voor het eerst sinds hij positief werd getest op het coronavirus weer een toespraak, afgelopen zaterdag vanuit het Witte Huis in Washington DC. Hij wil snel weer gaan campagnevoeren, de presidentsverkiezingen zijn over drie weken. Beeld AFP

Ook tijdnood met andere cadeau

De benoeming van de conservatieve Barrett zal goed vallen bij Trumps trouwe achterban, maar die wacht ook met smart op het stimuleringspakket. Als onderdeel daarvan zou de belastingdienst voor de tweede keer 1200 dollar overmaken aan miljoenen Amerikanen, en zouden werklozen een hogere uitkering krijgen.

Trump komt inmiddels ook in tijdnood met een ander cadeau, dat speciaal gericht is op een belangrijke kiezersgroep. Een tegoedbon voor medicijnen van 200 dollar voor oudere Amerikanen komt vermoedelijk niet voor 3 november bij die kiezers in de bus.

In zijn drang om in de laatste weken voor de verkiezingen de aandacht af te leiden van de coronapandemie en de economie, grijpt Trump nu ook terug op politieke misdrijven waarvan hij prominente Democraten al jaren beschuldigt. Hij heeft er bij minister van justitie William Barr op aangedrongen zijn politieke vijand Barack Obama en Joe Biden zelf te vervolgen, omdat het FBI-onderzoek in 2016 naar zijn contacten met Rusland illegaal zou zijn geweest. Maar ook daarin lijkt hij niet zijn zin te krijgen.

Peilingen geven Biden de meeste kans Zondag kreeg Trump opnieuw slecht nieuws over zijn kansen op nog vier jaar in het Witte Huis. In een peiling van de Washington Post en tv-netwerk ABC had Joe Biden drie weken voor de verkiezingen een voorsprong van 12 procent. In een gemiddelde van recente peilingen ligt Biden nu ruim 10 procent voor. Een landelijke voorsprong zegt niet alles - net in 2016 kan Trump ook dit jaar winnen met een minderheid van de stemmen, door zeges in een gunstige combinatie van staten. Maar het aantal combinaties waarin hem dat zou kunnen lukken, slinkt zienderogen. In een aantal sleutelstaten voor dat doel die hij in 2016 in de wacht sleepte, staat hij nu op een flinke achterstand. Nieuwszender CNN inventariseerde in welke staten Biden grote kans heeft op winst. Bij elkaar leveren die hem 290 stemmen op in het kiescollege, 20 meer dan hij nodig heeft om president te worden.

