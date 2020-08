Trump prijst republikeinse kandidaat die complottheorieën ondersteunt

QAnon-complotdenker Marjorie Taylor Greene is na haar winst in de voorverkiezing officieel de Republikeinse kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden in het veertiende kiesdistrict van Georgia. Omdat het gaat om een zeer conservatief district is daarmee is het vrijwel zeker dat ze namens de partij plaats zal nemen in het congres. Tot grote vreugde van president Trump, die Greene woensdag op Twitter prees en haar een “echte winnaar” noemde.

Congratulations to future Republican Star Marjorie Taylor Greene on a big Congressional primary win in Georgia against a very tough and smart opponent. Marjorie is strong on everything and never gives up - a real WINNER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 augustus 2020

De voorverkiezing in Georgia werd door veel media met belangstelling gevolgd, omdat zakenvrouw Greene in het verleden haar steun uitsprak populaire samenzweringstheorie QAnon. Aanhangers van QAnon geloven dat een mysterieuze bron genaamd Q cryptische boodschappen achterlaat voor volgers op online fora. Via Q worden ze op de hoogte gehouden van de strijd van president Trump tegen een geheime wereldorde, gevormd door politieke elite en hollywoordsterren die kinderen als seksslaven verhandelen. De complottheorie verspreidt zich sinds 2017 via sociale media.

Hoewel al eerder aanhangers van QAnon een republikeinse voorverkiezing wisten te winnen, is Greene de eerste die het voor elkaar krijgt in een district dat vrijwel zeker door de republikeinen zal worden gewonnen. Toch is het de vraag of ze met open armen zal worden ontvangen in Washington. Trump mag haar dan zien als een “toekomstige republikeinse ster”, zoals hij schreef op Twitter, verschillende andere prominente partijleden zijn minder blij met de manier waarop Greene samenzweringen over Antifa-terroristen en de invloed van zakenman George Soros in haar campagne verwerkte. Enkele uren na de tweet van Trump schreef Adam Kinzinger, lid van het Huis van Afgevaardigden voor Illinois op twitter: “QAnon is een verzinsel. Er is geen plaats voor deze samenzweringen in het congres.”

Qanon is a fabrication. This “insider” has predicted so much incorrectly (but people don’t remember PAST predictions) so now has switched to vague generalities. Could be Russian propaganda or a basement dweller. Regardless, no place in Congress for these conspiracies. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) 12 augustus 2020

Lees ook:

QAnon-complotdenkers nestelen zich in de Republikeinse partij

In Georgia kan een aanhanger van de samenzweringstheorie QAnon dinsdag een bijna zeker Republikeins ticket naar het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden winnen. De Republikeinen liften mee op de populariteit van QAnon.