Trump pareert kritiek op zijn corona-aanpak met totale immigratiestop

Donald Trump is de ‘opperxenofoob’ van de VS, volgens het Democratische congreslid Hakeem Jeffries. En ook andere Democratische politici hadden geen goed woord over voor Trump, nadat hij maandagavond in een tweet aankondigde dat er tijdelijk een complete stop komt op immigratie naar de VS. Trump wil met de maatregel de ‘onzichtbare vijand’ bestrijden – het coronavirus. Maar dat vindt de Democratische senator Tim Kaine juist een bewijs van ‘zichtbare incompetentie’.

Volgens Trump is het weren van immigranten nodig voor de bescherming van de gezondheid en de banen van Amerikanen. Maar critici betwijfelen of zijn maatregel dat effect zal hebben. Het coronavirus is al overal in de VS aanwezig, gevaar voor besmetting is evenzeer te vrezen van een willekeurige bewoner van het land als van een immigrant. Dat immigranten de banen wegkapen van ingezetenen is in vele onderzoeken weerlegd. En sommige sectoren, zoals de landbouw, kunnen absoluut niet zonder. Maar de beperking van immigratie is populair bij Trumps trouwste aanhang.

Of er op het verbod uitzonderingen komen, is niet bekend. Amerikaanse media konden dinsdag nog nauwelijks details van het besluit boven water krijgen. Trump zou het besluit in de loop van deze week willen ondertekenen.

Terrorismerisico

Als hij dat doet, is het praktische gevolg mogelijk gering. In de hele wereld zijn de Amerikaanse consulaten gestopt met het verlenen van visa voor kortdurende bezoeken aan de VS, en ook met procedures voor langdurig verblijf voor werk of permanente immigratie. Verder zijn de grenzen met Mexico en Canada al grotendeels gesloten, zelfs voor de meeste asielzoekers.

Kort na zijn aantreden als president vaardigde Trump al inreisverboden uit voor enkele landen die een terrorismerisico zouden opleveren; in januari breidde hij dat aantal nog uit, met onder andere Nigeria. Dat alles bij elkaar heeft al geleid tot een sterke daling van het aantal buitenlanders dat naar de VS komt.

Onvoldoende testkits

Dat Trump juist deze week de deur helemaal wil dichtgooien, heeft volgens zijn critici dan ook niet zozeer te maken met het verloop van de coronapandemie in de VS, maar met de aanhoudende kritiek in de media op zijn aanpak. Die zou in de eerste weken veel te laks zijn geweest en nu nog steeds te chaotisch.

De afgelopen dagen bezwoer Trump bijvoorbeeld tijdens zijn persconferenties dat er voldoende testkits en faciliteiten aanwezig zijn. Die zijn nodig voor de afzonderlijke staten om te beslissen of de beperkende maatregelen kunnen worden versoepeld. Elke keer wordt hij echter tegengesproken door de gouverneurs van die staten, die melden dat ze in de praktijk niet genoeg kunnen testen.

Volgens recente peilingen geeft een kleine meerderheid van de Amerikaanse kiezers Trumps optreden in de coronacrisis een onvoldoende. Volgens de Democratische activist en voormalig adviseur van president Obama, Dan Pfeiffer, laat Trumps tweet dan ook het tegenovergestelde zien van een krachtdadige leider: “Dit is Trump die wereldwijd verkondigt dat hij zijn aanhang ziet afkalven vanwege zijn grootscheepse geklungel.”

