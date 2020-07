Trump oppert uitstel Amerikaanse presidentsverkiezingen

Dit door het almaar stijgende coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Dit zou als gevolg hebben dat veel mensen per post hun stem zouden moeten uitbrengen en stemmen per post is iets dat door de huidige president van de VS bepaald niet vertrouwd wordt: al langer ageert hij hiertegen, aangezien briefstemmen volgens Trump ‘enorm fraudegevoelig’ zou zijn. Hierover is overigens nooit bewijs geleverd.

Hij stelt, met drie vraagtekens erachter, via Twitter voor de verkiezingen daarom uit te stellen totdat ‘het volk netjes en veilig kan stemmen’. Vertegenwoordigers van het Witte Huis konden nog geen verder commentaar geven. Verschillende Democratische volksvertegenwoordigers lieten al weten dat het uitstellen van de verkiezingen absoluut niet aan de orde is. Reuters citeert verkiezingsanalist Kyle Kondik die erop wijst dat de tweet typisch binnen het Trump-stramien past: om de aandacht af te leiden van slecht nieuws, in dit geval de dramatische economische cijfers die de VS vandaag bekendmaakte en zijn duikeling in de peilingen de afgelopen weken.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 juli 2020

Democraten en Republikeinen verschillen sowieso van mening over poststemmen - met politieke redenen. Vaak wordt aangenomen dat een grote opkomst voordelig is voor de Democraten, en een kleinere opkomst voor Republikeinen. De mogelijkheid om via post te stemmen zou de opkomst alleen maar kunnen verhogen - en daarmee dus in het voordeel zijn van de Democraten.

Trump zelf gaat overigens niet over het uitstellen van de verkiezingen, daarover beslist het Congres, dat de verkiezingsdatum al heeft vastgesteld op 3 november. De termijn van Trump loopt op 20 januari, om 12:00 in de middag, zo staat in het Twintigste Amendement van de Amerikaanse grondwet. Als er voor die tijd niet iemand is gekozen, dient het Congres iemand als president aan te wijzen.

