Trump ontdekt dinsdag wat de aanklacht is – en hoe fanatiek zijn aanhangers nog zijn

Stel je voor: een ex-president wordt gearresteerd en niemand komt opdagen om hem te ontzetten of te steunen.

Donald Trump heeft dinsdagmiddag een afspraak in het gerechtsgebouw van Manhattan in New York. Hij zal daar worden voorgeleid, aanhoren waarvan hij wordt beschuldigd en op de vraag van de rechter of hij schuldig of onschuldig is, “onschuldig” antwoorden.

Dan zal hij – hoogstwaarschijnlijk – weer naar buiten mogen op borgtocht of op erewoord, een vrij man tot hij na een vast langdurig proces eventueel door een jury schuldig wordt bevonden en een rechter een vrijheidsstraf oplegt, allemaal dingen die nog niet zeker zijn.

Wat ook niet zeker is: of hij daarbuiten zal worden opgewacht door een enorme menigte aanhangers die woedend zijn om wat hun politieke held is aangedaan. Daar zag het een paar dagen van tevoren nog niet erg naar uit.

Merkwaardig rustig

“Protesteer, protesteer, protesteer”, raasde Trump twee weken geleden op zijn eigen sociale netwerk TruthSocial, nadat hij uit mediaberichten opmaakte dat hij snel zou worden gearresteerd. Maar de dag dat hij dacht dat het zou gebeuren, dinsdag 21 maart, bleef het merkwaardig rustig in Manhattan. Journalisten telden maar zo’n vijftig demonstranten, en dat getal zal dan wel kloppen, want er waren meer dan vijftig journalisten.

En als je online ging kijken, in groepen op Telegram bijvoorbeeld, trof je naast verontwaardiging en voorspellingen van geweld ook cynisme en wantrouwen aan, zo stelde weekblad Time vast.

Een veel gehoorde reactie was dat ‘protesteer’ wel een heel vage instructie was van de geliefde leider: “Ik wil niet lullig doen, maar je zou denken dat hij wel iets meer expliciete instructies zou kunnen geven als hij echt wil dat de tientallen miljoenen mensen die hem steunen iets doen wat verschil maakt.”

Wat velen ook bezighield was het risico tijdens een demonstratie die op geweld uitloopt, gearresteerd en daarna veroordeeld te worden. Onterecht natuurlijk, ongetwijfeld, zo is in die kringen de opvatting, wordt zulk geweld geprovoceerd door de staat, om je in de val te lokken.

En die mening krijgt ondersteuning in de hoogste kringen. “Heeft Ray Epps zijn ticket naar NY al geboekt?”, twitterde Marjorie Taylor Greene, een vooraanstaand Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, na die oproep van Trump twee weken geleden. Epps is een Trump-aanhanger die in januari 2021 op video’s te zien was, terwijl hij opriep het Capitool te bestormen als het Congres de verkiezing tot president van Joe Biden zou goedkeuren. Nadat beide dingen op 6 januari inderdaad gebeurden, ging het gerucht rond dat hij voor de FBI werkte.

Taylor Greene was dus niet van plan te gaan. En zij is nog wel binnen het Congres een van de luidste pleitbezorgers van de geweldplegers die vanwege hun acties bij het Capitool in de gevangenis belandden. Ongeveer duizend zijn veroordeeld of zitten vast in afwachting van hun proces. Op 25 maart bracht ze demonstratief een bezoek aan enkelen van hen in een gevangenis in Washington.

Daarmee doet ze meer dan Trump zelf, en dat is de fanatiekste aanhangers van diens Make America Great-beweging niet ontgaan. “Heeft hij opgeroepen tot protesteren vanwege die mensen? Nee. Maar wel ons oproepen om te protesteren over zijn arrestatie.”

Agenten staan paraat

Marjorie Taylor Greene heeft zich inmiddels wel bedacht, zo twitterde ze donderdag, toen bekend werd dat Trump nu werkelijk aangeklaagd is: “New York, zet je MAGA-pet op. We staan op ons grondwettelijke recht en we ZULLEN Donald Trump steunen en protesteren tegen de tirannen. Tot dinsdag.”

Maar of zij in haar eentje een MAGA-massa in beweging krijgt als Trump zelf het niet kan, is maar de vraag. Het zou daarom best eens kunnen dat massale betuigingen van aanhankelijkheid in New York uitblijven.

Zelfs als Taylor Greenes oproep genegeerd wordt, hoeft het natuurlijk nog niet helemaal kalm te blijven. Afgelopen maandag nog liep in New York een vrouw bij het gerechtsgebouw van Manhattan met een bord met de tekst “Ik sta achter Trump, jij ook?”. Ze kreeg een woordenwisseling met een paar voorbijgangers, met kleine kinderen, en trok een mes. Agenten waren er snel bij en arresteerden haar.

New York heeft in totaal zo’n 36000 agenten. Die hebben de opdracht op dinsdag allemaal paraat te staan. Die dag komt nu eenmaal voor het eerst een oud-president voor de rechter. Waar hij precies van zal worden beschuldigd wordt groot nieuws. Maar misschien gebeurt het grootste nieuws wel buiten op straat. Namelijk: niets.

Bas den Hond is correspondent in de VS en schrijft wekelijks een column.