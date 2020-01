Trump onderneemt nu geen militaire actie tegen Iran

De Amerikaanse president Donald Trump onderneemt geen nieuwe militaire actie tegen Iran. Dat heeft hij woensdag op een persconferentie gezegd.

“Onze economische en militaire kracht werkt afschrikwekkend voor Iran”, aldus Trump. “We zullen nooit toestaan dat Iran nucleaire wapens krijgt of mensen blijft doden, maar wij willen het liefst een nieuwe deal met het land sluiten.”

Trump riep de landen die het atoomakkoord met Iran sloten op dat te beëindigen. “Niets staat Iran in de weg om nucleaire wapens te maken. Beëindig de deal. Dan kunnen we aan een nieuw akkoord gaan werken.”

Ook zijn er bij de Iraanse raketaanval woensdag geen mensen omgekomen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump.

Iran claimde dat er tientallen mensen waren gedood, maar Trump bevestigt dat er geen Amerikaanse of Iraakse slachtoffers zijn gevallen bij de aanval op Iraakse militaire bases.

Irak veroordeelt de aanval van Iran

De Iraakse president en het Iraakse parlement hebben de raketaanval op militaire bases door Iran veroordeeld. De Iraanse vergeldingsactie was gericht op militaire locaties in Irak waar ook Amerikaanse troepen gestationeerd zijn.

Parlementsvoorzitter Mohammed al-Halbusi noemt de aanval een schending van de Iraakse soevereiniteit. “Wij weigeren toe te staan dat dit conflict op Iraaks grondgebied wordt uitgevochten.”

President Barham Saleh sloot zich aan bij de woorden van Halbusi. “Ik zeg nogmaals dat wij de schending van onze soevereiniteit afwijzen en dat we niet toestaan dat er een conflict tussen twee andere landen op ons grondgebied wordt uitgevochten.”

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten de Iraanse ambassadeur in Bagdad op het matje te roepen. “Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwerpt deze aanvallen en beschouwt ze als een schending van de Iraakse soevereiniteit”, zei het in een verklaring. “Het benadrukt dat Irak een onafhankelijke staat is en dat de interne veiligheid prioriteit is. We zullen niet toestaan dat het een slagveld wordt.”

Vorige week donderdag werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad gedood door een Amerikaanse raket. De Iraanse raketaanval was daar een reactie op.

Reizen naar Iran geschrapt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Iran aangepast. “De veiligheidssituatie is onvoorspelbaar. Bent u in Iran? Bedenk dan of uw verblijf echt noodzakelijk is”, aldus het ministerie. De aanpassing betekent dat alle geplande reizen naar Iran worden geschrapt, laat de brancheorganisatie in de reiswereld ANVR weten. Mensen moeten contact opnemen met hun reisbureau en krijgen dan hun geld terug.

Het grootste deel van Iran is nu oranje gekleurd op een kaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan “alleen noodzakelijke reizen” uit te voeren. Eerder was het gebied geel (“let op, veiligheidsrisico’s”).

Voor de delen van Iran die grenzen aan Irak, Afghanistan en Pakistan gold al een negatief reisadvies. Dat blijft van kracht.

