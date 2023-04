Trump meldt zich in New York, als verdachte én als kandidaat

Toegejuicht door zijn aanhangers en nagesnord door de camera's van alle mogelijke televisiestations steeg het privévliegtuig van oud-president Trump maandagmiddag Amerikaanse tijd op. Het bracht hem van zijn landgoed in Mar-a-Lago naar New York, de stad waar zijn naam lang aan verbonden was, de stad die hij na zijn presidentschap boos verwisselde voor Florida, en de stad waar hij zich nu verplicht weer meldt.

Hij zal de nacht waarschijnlijk doorbrengen in de Trump Tower, en met zijn advocaten overleggen. Op dinsdagmiddag 14.15 lokale tijd wordt hij daarna in een rechtbank in Manhattan voorgeleid als verdachte in een zaak die draait om de geheime betalingen aan de porno-actrice Stormy Daniels. De precieze tenlastelegging zal dan ook ontzegeld worden, waarna Trump waarschijnlijk ‘onschuldig’ zal pleiten. Zijn vingerafdrukken zullen worden afgenomen, hij zal worden gefotografeerd, en daarna kan hij, zonder borg, weer vertrekken.

Vrij snel daarna vliegt hij naar Florida. Op prime time heeft hij een persconferentie gepland. Het laat de twee rollen zien die Trump in New York speelt: hij is er als verdachte, maar ook als presidentskandidaat.

Spanning tussen de twee rollen

Als presidentskandidaat zal hij er alles aan doen om de zaak uit te buiten. Sinds bekend werd dat hij officieel vervolgd zal worden door justitie in New York, gaat het goed met de fondsenwerving voor zijn campagne. De snorrende camera's bezorgen hem waardevolle minuten campagnetijd.

Maar er zit toch ook spanning tussen de twee rollen. Want wat hem als presidentskandidaat voordeel oplevert, kan hem juist schaden als verdachte. Zijn primaire instinct volgend, haalde hij vast hard uit naar de aanklager, Alvin Bragg, en de rechter, Juan M. Merchan. Maar dat valt misschien niet goed bij de jury aan wiens oordeel hij straks overgeleverd is. Trump plaatste een boos bericht over Bragg op zijn sociale medium Truth Social, voorzien van een plaatje waarin hij de aanklager met een honkbalknuppel bedreigt. Maar dat verdween ook weer geruisloos, volgens The New York Times na interventie door zijn advocaten. Een van die advocaten zat ook al in een talkshow te vertellen wat een prima rechter die Merchan eigenlijk is.

50.000 agenten staan paraat

Zijn advocaten zullen hem ook smeken om zijn aanhang in toom te houden, om een herhaling van de bestorming van het Capitool te voorkomen. Veiligheidsdiensten zeggen geen aanwijzingen te hebben dat het weer zo uit de hand zal lopen als toen. Maar in New York staan wel 35.000 agenten paraat om eventuele ongeregeldheden in de kiem te smoren.

Zowel tegenstanders als aanhangers van Trump roerden zich maandag al in de straten van New York. Onder hen ook bekende Trumpiaanse stokebranden, zoals de radicaal-rechtse afgevaardigde Marjorie Taylor-Greene. De burgemeester van New York Eric Adams richtte zich speciaal tot haar, in zijn oproep aan alle demonstranten om het rustig te houden. “Als je naar de stad komt, gedraag je dan op je best.”

Lees ook:



Historische aanklacht Trump stelt de Amerikaanse democratie op de proef

Lang leken alle juridische problemen van Donald Trump af te glijden als waterdruppels van een eend. Nu heeft een burgerjury in New York hem dan toch in staat van beschuldiging gesteld. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse oud-president vervolgd wordt voor een misdaad.



Dit zijn de belangrijkste spelers in de vervolging van Trump

De vervolging van oud-president Trump zal de komende tijd voor veel rondvliegende modder zorgen. Dat komt ook door het feit dat de hoofdrolspelers in het juridische drama dat zich nu ontspint, over het algemeen geen blad voor de mond nemen.