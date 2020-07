Trump mag zijn belastingaangiftes niet langer geheimhouden

Donald Trump mag dan president zijn, als justitie van de staat New York bij hem aanklopt voor zijn boekhouding, is hij een gewone Amerikaan. Het Hooggerechtshof heeft donderdag het argument van Trump van tafel geveegd dat hij als president door de aanklagers van Amerikaanse staten compleet met rust gelaten moet worden.

Een aanklager in Manhattan onderzoekt of Trump zich voor of tijdens zijn presidentschap schuldig heeft gemaakt aan financiële misdrijven. Daarvoor vroeg hij zijn financiële stukken vanaf 2011 op bij zijn boekhoudkantoor, Mazars. Daar zijn ook zijn belastingaangiften bij, die hij in tegenstelling tot vorige presidenten nooit openbaar heeft gemaakt.

Trump noemde de uitspraak in een boze tweet oneerlijk: “Ik heb de Mueller-heksenjacht gewonnen, en andere, en nu moet ik doorvechten in politiek corrupt New York!” Een extra bittere pil voor hem is dat de twee rechters die hij zelf heeft voorgedragen, Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh, zich achter de beslissing schaarden. Slechts twee van de negen waren tegen.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 juli 2020

Ondanks Trumps verlies bij het Hooggerechtshof hoeven de stukken nog niet meteen aan New York overhandigd te worden. Het hof heeft de zaak terugverwezen naar een lagere rechtbank. Daar krijgt de president de gelegenheid nog andere bezwaren in te dienen en eventueel weer in beroep te gaan.

Daarmee is de kans groot dat hij de stukken, ook als hij opnieuw verliest, niet af hoeft te geven voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Als dat wel moet, rust op justitie in New York nog een geheimhoudingsplicht, tot het eventueel van een strafzaak komt.

De uitspraak over het verzoek van het Congres was gunstiger voor Trump

Behalve New York vroegen ook enkele commissies van het Congres financiële documenten op bij Mazars, en bij twee banken. Ook daarover deed het Hooggerechtshof donderdag uitspraak, en die beslissing was gunstiger voor Trump.

Volgens het hof hadden de rechters die de zaak in eerste instantie behandelden, beter moeten afwegen of het Congres de gegevens werkelijk nodig heeft voor zijn hoofdtaak: het maken van wetten. En ze hadden moeten bekijken of de dagvaarding niet vooral bedoeld is om de president politiek in verlegenheid te brengen.

Ook die zaak is terugverwezen, dus het is mogelijk dat het Congres later alsnog zijn zin krijgt, maar ook dan misschien pas na de verkiezingen.

Het hof maakte in zijn uitspraak duidelijk dat het graag zou zien dat de partijen er zelf uitkomen “Het Congres en de uitvoerende macht zijn er meer dan twee eeuwen lang in geslaagd om zulke conflicten onderling op te lossen, zonder richtlijnen van ons.”

Lees ook:

Trump dekt het moeras alleen maar toe

Amerikaanse presidenten maken hun belastingaangiften openbaar, al sinds Richard Nixon betrapt werd op een wat al te creatieve aangifte. Trump doet het niet en legt niet uit waarom hij het niet doet.