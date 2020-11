Trump krijgt ruggensteun van het ministerie van justitie in zijn aantijgingen van verkiezingsfraude

Terwijl Donald Trump het ene na het andere kort geding over de verkiezingsuitslagen verliest, schiet zijn minister van justitie William Barr hem te hulp. De minister gaf federale aanklagers in het hele land maandag toestemming om eventuele verkiezingsfraude te onderzoeken. De Democraten beschuldigen Barr ervan daarmee de loze beweringen van de president een geloofwaardige glans te hebben gegeven.

Tot nu toe hielden federale aanklagers zich meestal afzijdig van dit soort misdrijven totdat een verkiezing helemaal was afgerond. In de VS gaan de deelstaten over verkiezingen en het ministerie wilde de indruk vermijden dat het vanuit Washington de uitslag probeerde te beïnvloeden.

‘s Avonds gelooft Fox News nog in Trump, overdag niet meer Trump-aanhangers die graag bevestiging van hun wereldbeeld halen bij de conservatieve zender Fox News, moeten voortaan de klok in de gaten houden. Terwijl de veelbekeken politieke commentatoren in de avond eenstemmig berichten over chaos en valse streken bij het tellen van de stemmen, bieden de presentatoren van de nieuwsprogramma’s overdag, die volgens journalistieke normen werken, steeds krachtiger weerwerk. Dat in Philadelphia in de staat Pennsylvania waarnemers van de Republikeinen niet bij het tellen van de stemmen mochten zijn, is ‘gewoon niet waar’, vertelde een verslaggever die daar zelf bij had gestaan. Helemaal duidelijk werd de tweedeling toen Fox News maandagmiddag zoals gebruikelijk live overschakelde naar de persconferentie in het Witte Huis van de woordvoerder van Trump, Kayleigh McEnany. Toen zij Trumps standpunt verwoordde dat Biden zijn overwinning te danken had aan illegaal uitgebrachte stemmen, liet presentator Neil Cavuto terugschakelen naar de studio. “Tot ze details heeft om dat hard te maken, kan ik dat niet laten zien.”

Barr heeft nu besloten de teugels te laten vieren. Aanklagers mogen onderzoek doen naar ‘ernstige aantijgingen van onregelmatigheden bij het stemmen of het tellen van stemmen voordat de uitslag officieel is vastgesteld’. Terloops voegde hij eraan toe dat hij die toestemming eerder al had gegeven voor een paar specifieke gevallen. Welke dat zijn, is niet duidelijk.

Mogelijk is de memo die Barr aan zijn aanklagers stuurde alleen bedoeld om president Donald Trump te helpen bij zijn pogingen om de Amerikaanse publieke opinie aan zijn kant te krijgen. Voor de verkiezingen kreeg Barr van de Democraten en uit de juridische wereld al kritiek omdat hij Trump gelijk gaf, zonder bewijs, dat met poststemmen gemakkelijk gesjoemeld kan worden.

Joe Biden: Schande dat Trump verlies niet toegeeft De Democraat Joe Biden vindt het een schande dat Donald Trump zijn verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen weigert toe te geven, zij hij dinsdag in een toespraak. Hij verklaarde dat niets de overgang naar een nieuwe regering zal tegenhouden en zei uit te kijken naar een gesprek met Trump. “Ik denk gewoon dat het een schande is, om eerlijk te zijn”, antwoordde Biden op de vraag wat hij ervan vindt dat Trump zijn nederlaag weigert toe te geven. “Hoe zal ik dit tactvol zeggen: ik denk niet dat dit de nalatenschap van de president helpt”.

Maar minstens één hooggeplaatste ambtenaar op Barrs eigen ministerie denkt dat er concrete onderzoeken op de memo kunnen volgen. “Na mij vertrouwd te hebben gemaakt met het nieuwe beleid en de gevolgen ervan, moet ik met spijt aftreden als directeur van de afdeling verkiezingsfraude”, schreef Richard Pilger aan zijn collega’s.

Het tellen van de stemmen was gisteravond nog steeds niet helemaal voltooid. In North Carolina en Georgia waren de verschillen zo klein, dat door de media nog geen winnaar kon worden uitgeroepen.

In Pennsylvania, waar dat wel gebeurde, was de voorsprong van Joe Biden op Donald Trump opgelopen tot een kleine 50.000 stemmen. Dat geeft hem genoeg speling om een eventuele tegenslag te kunnen verwerken in een van Trumps meer kansrijke rechtszaken.

De zaak gaat over poststemmen die na de verkiezingen binnenkwamen, en waarvan een groot deel naar Biden ging. Het hoogste hof van Pennsylvania heeft goed gevonden dat op tijd verstuurde stemmen die drie dagen na 3 november binnenkwamen, nog mochten worden meegeteld. De campagne-organisatie van Trump zegt dat het hof die bevoegdheid niet had.

Lees ook:

Wat kunnen we verwachten van president Biden

De democraat Joe Biden wordt de 46ste president van de Verenigde Staten en maakt zich zich op voor een lastige regeerperiode. Lees hier wat hij zou kunnen veranderen en met welke krachten hij te maken krijgt.