Trump krijgt Fauci niet weg, maar luistert hij nu?

Anthony Fauci, hoofd van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten, zit alsof niemand hem wat kan maken. De foto op de site van modeblad InStyle toont hem ontspannen op een stoel naast zijn zwembad, donkere zonnebril, geen masker. De kop is kort en veelzeggend: ‘De goede dokter’. Donald Trump is het daarmee eens, suggereerde hij woensdag: “Ik kan heel goed met hem opschieten”. Maar dat was nadat de 79-jarige immunoloog dagenlang vanuit Trumps eigen Witte Huis voor incompetent was uitgemaakt.

Fauci was een politiek probleem geworden. Een ruime meerderheid van de Amerikanen, 65 procent, vindt hem een betrouwbare bron van informatie over Covid-19, het virus dat inmiddels meer dan 138.000 Amerikaanse levens heeft geëist. En die geloofwaardige medicus zegt zonder omhaal dat het virus voor de VS een nog grotere ramp kan worden als de afzonderlijke staten niet het nodige strenge beleid gaan voeren.

Dat het tegenovergestelde van de boodschap van Donald Trump. Die blijft volhouden dat de VS het prima doen in de strijd tegen het virus. De enige grote klus die nog geklaard moet worden, is het weer op stoom krijgen van de economie. Maar in dat opzicht vertrouwt maar dertig procent van de Amerikanen het oordeel van de president.

Harde realiteit

De feiten spreken ondertussen voor zich. Woensdag kwamen er ruim 60.000 besmettingen bij. In Florida raken ic’s vol en in Texas worden koelwagens besteld voor de opslag van overledenen.

Adviseurs van de president proberen krampachtig de kloof tussen Trumps optimisme en de harde realiteit te overbruggen. Terwijl ze binnenskamers de crisis het hoofd bieden, putten ze zich in het openbaar uit in loftuitingen voor zijn doortastende optreden. Maar Fauci doet daar niet aan mee. Hij zegt ronduit dat veel staten te snel van het slot zijn gegaan.

Eind vorige week had het Witte Huis er genoeg van. Media kregen een lijst met uitspraken van Fauci waaruit moest blijken dat hij in het begin lichtzinnig gedacht had over de pandemie. Dinsdag leek het de aanval te intensiveren met een snerende opiniebijdrage in de krant USA Today van Peter Navarro, adviseur van Trump op het gebied van buitenlandse handel.

Fauci houdt voet bij stuk

Maar Fauci bond niet in. In een pittig interview met tijdschrift The Atlantic riep hij het Witte Huis op te stoppen met ‘die onzin’. Vanuit de wetenschap regende het steunbetuigingen. En het Witte Huis blies de aftocht. Navarro zou het artikel op eigen houtje hebben geschreven, heette het toen. Vice-president Mike Pence twitterde een foto waarop hij aandachtig naar Fauci luistert.

In het interview met InStyle is Fauci al even hard over het Amerikaanse beleid. “Europese landen gingen voor 90 tot 95 procent op slot. Terwijl wij dat maar voor 50 procent deden. Ik zal niet zeggen dat we iets fout deden, maar het moet wel beter.”

De vraag is of het feit dat Fauci overeind is gebleven als adviseur van de regering-Trump ook betekent dat zijn adviezen nog zwaar zullen wegen.

Er zijn signalen dat dit niet zo is. Deze week werd bekend dat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het federale kenniscentrum op het gebied van epidemieën, niet langer het adres is waar ziekenhuizen cijfers heen moeten sturen over het aantal Covid-19-patiënten en de bezetting van de bedden. Die gegevens moeten nu naar het ministerie van volksgezondheid.

In de gepolariseerde VS is dat geen kleinigheid. Ook de CDC is verweten ‘te streng’ te zijn in zijn adviezen. Wetenschappers maken zich zorgen of alle cijfers nog wel openbaar zullen zijn. En volgens Adriane Casalotti van de Amerikaanse vereniging van lokale gezondheidsdiensten ‘maakt elk werkelijk of verondersteld probleem over de zuiverheid van gegevens het moeilijker om volledige medewerking te krijgen bij het vertragen en stoppen van de verspreiding.’

