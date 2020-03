Trump kondigt noodtoestand af, belooft testkits, en blijft handen schudden

President Trump maakte het bekend tijdens een persconferentie in de Rozentuin van het Witte Huis, in gezelschap van onder andere de directeuren van enkele grote winkelketens, waaronder Walmart en Target. Die zegden de overheid het gebruik van hun parkeerplaatsen toe – daar zullen loketten komen komen waar Amerikanen die vrezen dat ze besmet zijn met het nieuwe corona-virus zich vanuit hun auto kunnen laten testen.

Officieel waren er in de VS vrijdagavond ruim 2100 coronabesmettingen, waaronder 48 sterfgevallen. Maar epidemiologen zijn er van overtuigd dat veel meer Amerikanen het virus bij zich dragen, omdat er maar mondjesmaat getest wordt.

De afgelopen dagen ontkenden zowel Trump als vice-president Pence, die de bestrijding van het virus coördineert, dat gebrek aan testkits was. Maar op de persconferentie vrijdag werd bekendgemaakt dat het farmaceutische bedrijf Roche zijn tests op de Amerikaanse markt mag brengen. In tegenstelling tot de nu gebruikte test, gemaakt door de overheidsorganisatie CDC, geeft die binnen een paar uur al een uitslag. Twee andere bedrijven krijgen meer dan een miljoen dollar om tests te ontwikkelen die al na een uur duidelijkheid geven.

50 miljard dollar voor bestrijding

Het was vrijdag de tweede keer in korte tijd dat Trump het land toesprak over de epidemie. Zijn tv-toespraak woensdag had niet het gewenste geruststellende effect, mede omdat de president een aantal vergissingen maakte. Zo meldde hij dat het inreisverbod uit Schengenlanden ook goederen betrof. En dat wie ziek werd door het coronavirus voor medische behandeling geen eigen risico zou hoeven betalen. De dag erop stortten de beurzen, waar de koersen al dagen aan het dalen waren, compleet in.

Die koersen herstelden zich gisteren weer wat nadat de president gesproken had. Hij kan door het verklaren van de noodtoestand 50 miljard dollar besteden aan de bestrijding van het virus. En hij bereikte later vrijdagavond een akkoord met de Democraten, die in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid hebben, over een economisch hulppakket. Dat regelt onder meer doorbetaald ziekte- en zorgverlof voor mensen met een laag inkomen.

Tijdens zijn persconferentie leek Trump terneergeslagen en defensief. “Ik neem daar geen verantwoordelijkheid voor”, zei hij over het beperkte beschikbaar zijn van tests – iets wat zijn eigen medewerkers nu toegeven.

Volgens hem was dat de schuld van vorige regeringen. Die zouden het gebruiken van de tests aan regels hebben gebonden die niet geschikt waren voor een grote, zo snel om zich heen grijpende epidemie als de huidige. Volgens Trump had de regering-Obama ook ernstig gefaald bij het reageren op de varkensgriep-epidemie van 2009. Factcheckers in de media haalden die beweringen echter snel onderuit. De regering-Trump kon over de tests beslissen wat ze wilde. En testkits voor het varkensgriep-virus werden gedistribueerd binnen twee weken na ontdekking ervan, zo zocht de New York Times uit – een dag voor de eerste patiënt eraan overleed.

Op de vraag van een verslaggever over het afschaffen in 2018 van het bureau op het Witte Huis dat zich bezighield met mogelijke pandemieën, bleef hij helemaal het antwoord schuldig. Hij vond dat ‘een gemene vraag’, en dat afschaffen ‘heb ik niet gedaan’.

Handdruk

Al even afhoudend was Trump over berichten dat hij mogelijk zelf besmet is met het coronavirus, omdat hij in zijn buitenhuis Mar-a-Lago heeft gedineerd met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, in gezelschap van twee mensen die inmiddels besmet blijken te zijn, zijn perschef en de de Braziliaanse ambassadeur in de VS. Terwijl de richtlijn van de CDC is dat iemand die in contact is gekomen met een besmet persoon zich moet laten testen, heeft Trump dat tot nu toe niet gedaan. “Ik heb geen symptomen”. Maar na de vraag van een verslaggever of dat niet egoïstisch was, omdat hij misschien anderen zou kunnen aansteken, antwoordde hij: “Ik zei niet dat ik geen test zou laten doen. Heel waarschijnlijk doe ik het. Niet hierom, maar gewoon omdat ik het ga doen.”

Besmet of niet zou Trump ook geen handen meer moeten schudden, eveneens volgens het algemene advies van de CDC. Maar die regel had hij zich duidelijk nog niet eigen gemaakt. De ene na de andere directeur die een paar woorden sprak, kreeg van hem een stevige handdruk.