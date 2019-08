Trump: Kim Jong-un zegt ‘beetje sorry’ voor rakettest

Kim schrijft “heel vriendelijk, dat hij me wil ontmoeten en onderhandelingen beginnen zodra de gezamenlijke Amerikaans-Zuid-Koreaanse legeroefeningen voorbij zijn. Het was een lange brief, met veel geklaag over deze belachelijke en dure oefeningen. Het was ook een kleine verontschuldiging voor het testen van de korteafstandraketten. Deze testen stoppen zodra de oefeningen zijn afgelopen”, aldus Trump op Twitter.

Noord-Korea vuurde in de nacht van vrijdag op zaterdag twee raketten af. De projectielen legden 400 kilometer af en stortten toen in zee tussen het Koreaanse schiereiland en Japan.

In a letter to me sent by Kim Jong Un, he stated, very nicely, that he would like to meet and start negotiations as soon as the joint U.S./South Korea joint exercise are over. It was a long letter, much of it complaining about the ridiculous and expensive exercises. It was..... Donald J. Trump

....also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world! Donald J. Trump

