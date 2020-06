Trump kijkt in Tulsa tegen lege stoelen aan

Waar bleven de miljoen Trump-aanhangers die naar Tulsa zouden komen?

Donald Trump blies zaterdagavond zijn herverkiezingscampagne nieuw leven in met de eerste grote bijeenkomst in maanden. Maar in plaats van twee toespraken, één in een tot de nok volle arena en één in een overloopgebied buiten, hield hij er maar één. Het podium buiten werd snel opgeruimd toen bleek dat er maar een paar honderd mensen op het terrein waren. En binnen in het BOK Center bleef een op de drie stoelen leeg.

Volgens de campagne-organisatie van Trump was er genoeg belangstelling voor Trumps optreden, maar hadden demonstranten voorkomen dat zijn aanhangers de arena binnen konden komen. Maar verslaggevers van Amerikaanse media rapporteerden dat bij de ingangen alles rustig was.

Trump ziek? Het waren zijn schoenen en zijn das Tijdens zijn toespraak nam Trump ruim te tijd om uit te leggen hoe beelden van zijn toespraak op de militaire academie in West Point, op 13 juni, de suggestie konden wekken dat hij ziek was. Hij liep na zijn toespraak voetje voor voetje een metalen helling af. En tijdens de speech leek hij een glas water alleen met twee handen aan zijn mond te kunnen brengen. In beide gevallen was er volgens de president een veel eenvoudiger verklaring. Hij droeg schoenen met leren zolen, en die hadden op het metaal zo weinig grip dat het volgens Trump wel een ijsbaan leek. En dat drinken? Die extra hand was volgens hem om te voorkomen dat hij zijn speech moest afmaken met watervlekken op zijn das, iets wat hem al eens overkomen was. Dat de media hem op basis daarvan diverse ziekten toedichten, noemde hij ‘oneerlijk’, maar ook niet onverwacht. “Het zijn de slechtste mensen die er op de wereld rondlopen.”

Geen mondkapjes

De aanhangers die wel op kwamen dagen, boden het beeld dat gezondheidsdeskundigen vooraf rillingen bezorgde – en dat misschien een aantal Trump-aanhangers kopschuw had gemaakt: altijd nog meer dan tienduizend mensen die de president luidkeels toejuichten, op elkaar gepakt, zonder mondkapje op.

Die hadden ze bij binnenkomst wel gekregen, maar het dragen ervan was niet verplicht. Dat was duidelijk in de geest van de de Amerikaanse president zelf. “We hebben miljoenen mensen gered”, zei die over de corona-pandemie.”Maar nu is het tijd om het land weer van het slot te halen.”

De verkiezingsbijeenkomst was niet alleen controversieel vanwege het risico dat die een ‘superverspreiding’ van het virus zou veroorzaken, maar ook vanwege de plaats waar hij werd gehouden, in de stad waar in 1921 een van de ergste massamoorden op zwarten uit de Amerikaanse geschiedenis plaatsvond. Na weken waarin tientallen steden het toneel waren van demonstraties tegen het politiegeweld dat zwarte Amerikanen telkens treft, leek een campagne-bijeenkomst in die stad, van een president die door veel tegenstanders als een racist wordt gezien, een provocatie. Dat op het laatste moment werd afgezien van het houden ervan op vrijdag 19 juni, ‘Juneteenth’, de herdenkingsdag van het einde van de slavernij, deed de kritiek niet verstommen.

Over het slavernijverleden en over de het gevaar dat de nazaten van slaven tegenwoordig lopen als ze in aanraking komen met de politie, sprak Trump alleen indirect. Hij noemde niet de aanleiding van de recente demonstraties, de verstikkingsdood van een zwarte inwoner van Minneapolis tijdens zijn arrestatie door een blanke agent. Zoals hij de situatie in het land schilderde, waren er in vele steden opeens vandalisme en plundering uitgebroken, die zijn regering effectief de kop in had gedrukt, met name in de hoofdstad Washington DC, waar de president meer bevoegdheden heeft dan in een gewone staat. Dat de burgemeester van Washington daar niet van gediend was, zou de stad berouwen, suggereerde de president: “Ze vragen altijd om geld, maar dit gaat heel duur worden voor DC.” En verder ‘zal ik altijd achter onze ordehandhavers staan.’

Volgens Trump zouden onder een Democratische regering ‘plunderaars meer rechten hebben dan Amerikanen die zich aan de wet houden’. En Joe Biden mag hem al helemaal niet de les lezen over de verhouding tussen wit en zwart, omdat hij in zijn lange loopbaan aan de wieg heeft gestaan van wetten die voor Afro-Amerikanen ongunstig uitpakten, zoals de onder Bill Clinton ingevoerde verscherping van de misdaadbestrijding.

Marionet

Trump schilderde de Democratische kandidaat Joe Biden af als een marionet van extreem-links, die machteloos in zijn kelder zit en de belangrijke onderwerpen overlaat aan radicale politici: ex- afgevaardigde en presidentskandidaat Beto O’Rourke over wapenbezit en afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez over energiebeleid. Een Democratische overwinning in november zou volgens hem de VS al snel economisch op de knieën brengen.

En dat terwijl onder zijn leiding de economische cijfers alweer snel beter aan het worden zijn: “We hadden vorige maand de beste werkloosheidscijfers en de beste winkelverkoopcijfers ooit”, zei Trump. Daarbij verwees hij niet naar de absolute cijfers, maar naar de procentuele verbeteringen daarin, doordat de Amerikaanse economie zich herstelt van enorme klap die de corona-pandemie uitdeelde. Die pandemie vatte hij in een paar woorden samen: “Dat virus had gestopt moeten worden waar het de kop op stak, in China. Maar China stuurde dat vliegtuig.”

